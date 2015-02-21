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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

برگزیده عکس های خبری ۲ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲ اسفند ۹۳

عکس های خبری امروز را از بارش برف در فلسطین آغاز می‌کنیم؛سپس تصاویری از انتقال مهاجران ایتالیایی، بزرگداشت هفتادمین سال پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم و جشن سال نو چین را خواهیم دید.

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مردم فلسطین با بارش برف کنار قبه الصخره نماز خواندند.

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پلیس ایتالیا انتقال مهاجران غیر قانونی به مرکز مهاجرت در جزیره «لمپسودا» را نظارت می‌کند.

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در هفتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به یک سرباز قدیمی نشان افتخار اهدا کرد.

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کد مطلب 2501930

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    نظرات

    • ناهید ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
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      عالی مث همیشه خسته نباشید
    • منوجهر فریدونی ۲۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
      0 0
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      عکس ها زیبا وخیلی جالب بودن خسته نباشید
    • آرام ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
      0 0
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      بسیار زیبا بودند.به وجد اومدم .سپاس از حسن سلیقتون

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