برگزیده عکس های خبری ۲ اسفند ۹۳

مردم فلسطین با بارش برف کنار قبه الصخره نماز خواندند.
پلیس ایتالیا انتقال مهاجران غیر قانونی به مرکز مهاجرت در جزیره «لمپسودا» را نظارت میکند.
در هفتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به یک سرباز قدیمی نشان افتخار اهدا کرد.
خانواده های اردنی در حال برف بازی در عمان
معرکه گیری یک مرد فیلیپینی در حواشی جشن سال نو چینی در «مانیل»
دو نوزاد خرس قطبی که دو روز پیش در باغ وحشی در هلند به دنیا آمدند به دنبال مادر خود حرکت میکنند.
مردم پکن در جشن سال نو چینی برای پیش رو داشتن سالی خوب، دعا میکنند.
زوج های کم درآمد هندی با یک مراسم ازدواج دسته جمعی زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
تصادف زنجیره ای خودرو های سنگین در مسابقات بین المللی سرعت «نسکار» در پیست اتومبیل رانی «دیتونا» در «فلوریدا»
اسکی در رشته کوه «آلپ» واقع در اتریش
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