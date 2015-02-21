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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

امینی خبرداد:

کاهش ۵۰درصدی مرگ خاموش در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری

کاهش ۵۰درصدی مرگ خاموش در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری

یاسوج – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ۵۰درصدی مرگ خاموش در این استان طی سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری پنج نفردر استان بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این تعداد شامل یک زن و چهار مرد بودند که در این مدت جان خود را به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن از دست دادند.

امینی بیان داشت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه ۱۰ نفر بود، كاهش چشمگیری يافته است.

این مسئول اطلاع رسانی رسانه ها و آگاهی  بیشتر شهروندان در این زمینه را در کاهش این آمار موثر دانست.

وی علائم مسموميت حاد با اين گاز را شامل سردرد، سرگيجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شكمي و سپس حالت بيهوشي، تشنج و اغما عنوان کرد و اظهار داشت: در بيماران مبتلا به ناراحتي های قلبی ممكن است تشديد بيماری يك علامت هشدار دهنده باشد.

وی همچنین یادآور شد: در دی ماه ۱۷ نفر در محورهای ارتباطی استان جان باختند که به احتساب آن میزان فوتی های ناشی از تصادف در استان به ۱۵۹ نفر تا پایان دی ماه رسید.

کد مطلب 2501933

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