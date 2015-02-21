کاهش ۵۰درصدی مرگ خاموش در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری پنج نفردر استان بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این تعداد شامل یک زن و چهار مرد بودند که در این مدت جان خود را به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن از دست دادند.

امینی بیان داشت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه ۱۰ نفر بود، كاهش چشمگیری يافته است.

این مسئول اطلاع رسانی رسانه ها و آگاهی بیشتر شهروندان در این زمینه را در کاهش این آمار موثر دانست.

وی علائم مسموميت حاد با اين گاز را شامل سردرد، سرگيجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شكمي و سپس حالت بيهوشي، تشنج و اغما عنوان کرد و اظهار داشت: در بيماران مبتلا به ناراحتي های قلبی ممكن است تشديد بيماری يك علامت هشدار دهنده باشد.

وی همچنین یادآور شد: در دی ماه ۱۷ نفر در محورهای ارتباطی استان جان باختند که به احتساب آن میزان فوتی های ناشی از تصادف در استان به ۱۵۹ نفر تا پایان دی ماه رسید.