راهیابی یکصد زباندان اصفهانی به همایش بزرگ زباندانان حوزوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی صبح امروز در جلسه هم اندیشی با روحانیون حوزه علمیه قم و مبلغان اصفهان اظهار داشت: همایش بزرگ زباندانان حوزوی هفتم اسفندماه سال جاری در حوزه علمیه قم در حالی برگزار می شود که اصفهان مسئولیت کمیسیون توسعه و تقویت زبان آموزی، راهکارها و موانع را بر عهده گرفته است.

وی بیان داشت: این همایش برای نخستین بار در کشور برگزار می شود و دارای ۴ کمیسیون است که مقرر شده کمیسیون توسعه و تقویت زبان آموزی، راهکارها و چالش ها با مسئولیت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان حتی پس از همایش نیز استمرار یابد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: در طول ۲۰ سال فعالیت این مرکز نزدیک به ۲ هزار نفر از روحانیون اصفهان در ۵ زبان خارجه اقدام به زبان آموزی کردند.

وی از دلایل روی آوری جمعیت محدودی از روحانیون را به زبان آموزی را متعدد خواند و اعلام کرد: بخشی از دلایل به علت مشکلات بودجه ای و همچنین مسائل معیشتی طلاب است که درآمد محدود آنها از حوزه، جوابگوی هزینه تحصیل این افراد نیست.

حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برای حمایت مالی از دانش آموختگان و زبان آموزان حوزه شروطی را از جمله کسب نمرات و معدل بالا پس از آزمون اعلام کرد و گفت: افرادی که حد نصاب نمره را بیاورند این دوره به صورت رایگان برای آنها برگزار می شود و مابقی افراد باید هزینه تحصیل را بپردازند.

وی با اعلام اینکه هزینه کتب و نرم افزارهای در طول دوره تحصیل برعهده خود طلاب است، گفت: در راستای ایجاد انگیزه بیشتر برای طلاب مقرر شده راهکارهایی از جمله ارائه مدارک معتبر بین المللی به این افراد، اصلاح برخی از قوانین و آئین نامه های دست و پاگیر حوزه، برگزاری اردوهای خارج از کشور و در نهایت استفاده کاربردی از توانمندی زبان دانان از جمله این راهکارها است.

وی گفت: در همایش بزرگ زباندانان حوزوی، یکصد نفر از زباندانانی که بیشترین ارتباط را با دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان داشتند و دوره های تخصصی زبان را طی کردند، برای راهیابی به این همایش انتخاب شدند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بیان داشت: طلاب در اصفهان زبان های انگلیسی، عربی، اسپانیلوی، فرانسه و چینی زبان می‌آموزند.

وی گفت: همایش بزرگ زباندانان حوزه با مشارکت ۷۰۰ نفر از زباندانان کشور برگزار می شود و امروز در جلسه ای با حضور اعضای حقیقی و حقوقی حوزه علمیه قم و مبلغان اصفهان به تشریح راه های تقویت و روی آوری طلاب به زبان آموزی پرداخته می شود.