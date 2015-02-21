به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی ضمن تشریح اجرای طرح‌های مختلف در راستای اجرای امینانه نیات واقفان افزود: طرح آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، ضیافت الهی، نشاط معنوی، زائران حرم حسینی و زائران حرم رضوی ازجمله این طرح‌هاست.

وی ادامه داد: براساس پاره‌ای از موقوفات، اعزام زائرانی که تاکنون به عتبات عالیات مشرف نشده‌اند، از دیگر فعالیت‌های این سازمان بوده که از سال گذشته آغاز شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار داشت: اعزام زائران قبلاً به‌طور سلیقه‌ای انجام می‌شد؛ اما اینک به صورت متمرکز و در یک‌ زمان مشخص در کشور انجام می‌شود.

واحدی با بیان اجرای طرح بصیرت عاشورایی با روشی جدید در سال جاری گفت: در گذشته بخش گسترده‌ای از موقوفات در کشور که برای برگزاری عزای سید و سالار شهیدان وقف ‌شده بود، در دو ماه محرم و صفر صرف می‌شد که با این نگاه سنتی فقط به بعد عاطفی این مراسم توجه می‌شد.

وی تأکید کرد: امسال با توجه به نگاه جدید حاکم و لزوم توجه ویژه به فلسفه تعزیه‌داری حسینی و از سوی دیگر برای اجرای نیات واقفان، تمامی موقوفات عزاداری حسینی که قید زمان در آن مطرح نشده در طول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین ترتیب به بعد معرفتی و سیاسی و ابعاد دیگر نیز پرداخته می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر اجرای مراسم عزاداری و سخنرانی، در بعد معرفتی نیز با اطلاع‌رسانی، چاپ کتب و نشریات و موارد دیگری که سبب افزایش معرفت مردم به اسلام و سیدالشهدا (ع) و جریان عاشورا شود، می‌توان به مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن پرداخت.

وقف عام با نیات خدمات‌رسانی به زائران رضوی ترویج شود

امام‌جمعه مهدیشهر نیز وقف را از ماندگارترین صدقات عمر دانست و گفت: وقف عام با نیات خدمات‌رسانی به زائران رضوی ترویج شود.

حجت‌الاسلام مهدی بارانی افزود: وقف از ماندگارترین صدقات عمر است که یک واقف در طول عمر خود سال‌ها از آن بهره می‌برد.

وی گفت: ممکن است کسانی در طول حیات خود به‌عنوان ‌مثال یک مدرسه با یک مرکز خدماتی را مورد وقف عام قرار دهند؛ اما وقف عام باید با نیات خدمات‌رسانی به زائران رضوی ترویج شود.

امام‌جمعه مهدی‌شهر افزود: این افراد به‌ظاهر سود منفعتی مادی دریافت نمی‌کند؛ ولی بعد از مرگ خود میراثی ماندگار بر جای می‌گذارند و برای همیشه در آن عالم جاویدان از منفعت موقوفات خود بهره‌مند می‌شوند.

بارانی وقف را از سنت‌های اصیل اسلامی دانست و اظهار امیدواری کرد که همه مردم در این سنت حسنه سهیم بوده و در حد توان خود در این زمینه تلاش کنند.

خدمات‌رسانی به زائران رضوی تثبیت فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) است

مدیر حوزه علمیه دامغان هم گفت: امروز بدون تردید، خدمات‌رسانی به زائران رضوی تثبیت فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام‌ احمد عالیشاهی امروز اظهار داشت: وقف به تمکن مالی و این‌که چقدر مال را می‌توان وقف کرد، نیست؛ همان‌طور که در صیغه وقف آمده است موقوفه باید اصلش باقی بماند و از منافع آن موقوفه می‌توان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: چیزی که دوام ندارد، وقف آن صحیح نیست؛ باید در زمینه وقف از اموالی استفاده کرد که اصلش باقی بماند.

عالیشاهی افزود: از عواملی که باعث کم‌رنگ شدن وقف در جامعه شده، این است که مردم دارای مشکل اقتصادی هستند؛ عامل دیگر که باعث شده است مردم نسبت به مسئله وقف رغبتی نداشته باشند، شفاف نبودن موارد مصرف موقوفات در گذشته بوده و به‌روز نبودن اجارات است.

مدیر حوزه علمیه دامغان افزود: عامل دیگر، نبودن تبلیغات کافی در این زمینه است؛ سازمان اوقاف و امور خیریه باید با هماهنگی مبلغان به این کار اقدام کند.

وی افزود: باید مراقب بود از ضایع شدن موقوفات جلوگیری شود؛ به‌روز شدن اجاره‌نامه‌ها هم از انتظاراتی است که تمام علما دارند؛ همچنین در زمینه قوانین موقوفات اگر کمبودی وجود دارد نسبت به سروسامان دادن به قوانین باید اقدام شود.

مدیر حوزه علمیه دامغان ادامه داد: درآمد موقوفات باید در زمینه‌هایی استفاده شود که تثبیت فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) باشد؛ اگر کار به معنای درستش انجام شود شاهد همه‌گیر شدن وقف در جامعه خواهیم بود.

عالیشاهی در خاتمه گفت: آنچه از موقوفات وجود دارد، باید احیا شود و خیلی از موقوفات را در سطح شهر داریم که استفاده صحیح از آن نمی‌شود و اگر واقعاً وقف احیا شود، ارزش‌های متعالی که در فرهنگ وقف مورد انتظار است، برآورده خواهد شد.