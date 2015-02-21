زمین تمرین بارسلونا به «تیتو ویلانوا» تغییر نام یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه بارسلونا به احترام ویلانوا که در آوریل سال 2014 درگذشت چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

بر پایه گزارش مارکا، در این مراسم علاوه بر مسئولان بلند پایه باشگاه بارسا، خانواده ویلانوا هم حضور داشتند.

همسر مربی پیشین بارسلونا در این مراسم گفت: تیتو اگر بود می‎گفت که نباید این کار انجام می‌شد. وقتی کسی را دوست داریم بهترین کاری را که می‌توانیم برایش انجام دهیم این است که او را به یاد آوریم. تیتو حضور در این زمین تمرین را دوست داشت و همواره می‌گفت این موقعیت را در اختیار دارد تا کاری که دوست دارد را انجام دهد. او تمام بازیکنان را دوست داشت.