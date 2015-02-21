چهارمین نشست شورای هیئات مذهبی کشور در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح شنبه در چهارمین نشست شورای هیئات مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در استانهای مختلف کشور تلاشهای بسیار زیادی را برای برگزاری برنامههای دینی در مناسبتهای مختلف دارند.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی اضافه کرد: هیئتهای مذهبی در استان بوشهر با اتحاد و انسجام بالایی با تکیه بر دین اسلام و توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای برگزاری برنامههای فرهنگی و تبلیغی گام برمیدارند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از بعد دینی یک استان پویا است، خاطرنشان ساخت: علاقمندان بسیار زیادی در استان بوشهر از نظر برنامههای قرآنی وجود دارد و کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر از حوزههای اجتماعی و فرهنگی، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و دینی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر بوشهر نیز با تقدیر از حضور مسئولان استان بوشهر در این نشست، بیان داشت: مردم استان دارالحماسه بوشهر عزاداریهای خوود را با کمترین حاشیهها و به دور از افراطیگری کار میکنند.
نوشاد نوشادی با اشاره به اینکه استان بوشهر هزار و ۲۰۰ هیئت هذهبی ثبتشده و ۸۰۰ مداح شناسنامه دار دارد، افزود: این استان در صف اول مبارزات و دفاع از کشور بوده است و در عرصههای مختلف تاریخی میتوانیم این موضوع را ببینیم.
وی تصریح کرد: استاندار بوشهر، شهردار بوشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی همکاریهای بسیار خوبی را از در برگزاری این برنامه با ما داشتند.
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