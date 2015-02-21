تمدید اجرای نمایش « عزیز شنگال»/ «کابوس شب نیمه آذر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش «عزیز شنگال» به نویسندگی و کارگردانی قطب الدین صادقی در تالار اصلی تا جمعه 15 اسفند ماه تمدید شد.

این اثر نمایشی که از 15 بهمن در تالار اصلی به صحنه رفته تا جمعه 15 اسفند ماه به اجرای خود در این تالار ادامه خواهد داد.

«عزیز شنگال» تا تاریخ یاد شده هر روز ساعت 19:30 با بازی علیرضا اصلانی، لیلا بنی طبا، محمد پورا، محمد حسین تفرشی، الما حبیبی، بردیا رحیمی، ناصر رحیمی، عباس سهراب، فرشید سهرابی، سدره شاکری، نازیلا شریعتی، پوریا شهبازیان، زاگرس شهیدی، صبا صدیقزاده، ابوالفضل صفوی، سوزان صفانیا،زهرا طاوسیان، پرستو علیزاده، نسیم فرخی، مریم فتحی، فرزاد کلهری، نازنین گودرزی، دریا مجیدی، مژده مجیدی، احسان مرادی گلستانی، شقایق محمدی، نسرین محمدی، فاطمه ملک، پوریا موسوی، سارا امیری، مهیار نامدارتیموری، سما نوروزی، حامد همایون، ئاسو نادری، معصومه پرپنجی، شیلا بلوری، فاطمه حمزه، علی قانع، امیر ناسوتی، مهسا نمیری، فائزه نیکروش، آرویس ویرابی ،امیر منصور اسفندیاری، حسین امانی، سپیده جعفری، امیر خلیلی، احسان دادگر، علی اصغر رایگان، نیما رنجبرانی، بهنام سلطانی، علیرضا شریفی، محمدرضا شریفی، وحید قنبری، کامجو کریمی، سهیلا محققی، احمدرضا نجفی، مریم نجفی، بهار نرگسی، مصطفی واعظی، محمد حسین هوشمند در تالار اصلی به صحنه می رود.

آغاز اجرای «کابوس شب نیمه آذر» در تالار سایه

تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر این هفته در حالی میزبان سه اثر نمایشی است که یک نمایش جدید در تالار سایه به صحنه خواهد رفت.

«کابوس شب نیمه آذر» عنوان تازه ترین اثر نمایشی در تالار سایه است که از یکشنبه سوم اسفند به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی علی کشوری ساعت 19 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 15 هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند. بهرام ابراهیمی، جلیل فرجاد، پویا امینی و الهام جعفرنژاد بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در تالار چهارسو هم نمایش «مائوزر» نوشته هاینر مولر و کارگردانی ناصر حسینی مهر ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه و قیمت بلیت 15 هزار تومان میزبان دوستداران تئاتر خواهد بود.

بابک قهرمانی، مصطفی مقیمی، آرش منتظری، نیره سادات میرزایی، فرامرز رمضانیان، شاهو رستمی، پدرام صمدی، محمد شاهی، کیوان کاوند، یاسمین فهبد، ماهان نریمانی، صحرا اسداللهی ، شیوا لطیفی، سارا رستم کلایی، نازنین تامرادی، ناصر حسینی مهر، احمد عظیمی، سمانه داودی پارسا، هانیه شجاع، امین جلیلی، امیر ساعتچی، محمدرضا رمضانیان، علیرضا محمدی، مهدی فتاحی، سینا آقایانی، بهرنگ نیرومند، حسام علم الهدی، سپیده فلاح فر عوامل اجرایی این نمایش هستند.