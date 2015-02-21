۴۰۴ نفر در حوادث ترافیکی هفته گذشته قم مصدوم شدند

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی یک هفته گذشته ۶ هزار و ۶۲۳ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شده که منجر به انجام هزار و ۱۰۵ مأموریت شده است.

وی ادامه داد: از ماموریت‌های انجام شده طی یک هفته گذشته ۹۷۶ مورد شهری و ۱۲۹ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: طی یک هفته گذشته ۳۴۹ تصادف در استان قم بوقوع پیوسته که ۳۰۵ مورد شهری و ۴۴ مورد جاده‌ای بوده است.

وی عنوان کرد: مصدومان ترافیکی ۴۰۴ نفر بوده‌اند که ۱۴۱ نفر سرپایی درمان شده و ۲۶۰ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

باقری بیان کرد: ماموریت‌های مربوط به موتورسیکلت سواران طی این مدت ۲۲۲ مورد بوده که ۲۴۹ مجروح برجای گذاشت که ۱۰۰ مورد سرپایی درمان شدند و ۱۴۸ مورد نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی در خصوص یکی از حوادث بوقوع پیوسته در هفته گذشته افزود: بالگرد اورژانس ۱۱۵ با پرواز در محور جاده قدیم اصفهان سه مجروح را که نتیجه برخورد ۲ پراید بوده و منجر به حریق شده بود را به قم منتقل کرد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر بر اثر برخورد موتورسیکلت و تریلی در جاده قدیم قم - تهران منجر به فوت راکت موتورسیکلت و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شده است که مجروحان با ۲ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.