آماده باش حوزه فنی اتوبوسرانی تبریز/تداوم خدمات با وجود بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم خدمت رسانی ناوگان اتوبوسرانی تبریز با وجود ادامه بارندگی شدید در سطح شهر گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی از روز گذشته در شهر تبریز و مشکلات عبور و مرور در معابر، ناوگان اتوبوسرانی با وجود شرایط برفی و یخبندان همچنان خدمات خود را ارائه می کند و بر همین اساس فعالیت مسیر هایی مانند اتوبوس های سامانه تندرو در وضیعت فعلی مناسب است.

وی در ادامه افزود: بسیاری از نقاط شهر تبریز بویژه در مناطق بالای شهر، مشکلات عبور و مرور دیده می شود ولی با این حال خدمات سامانه تندرو به نحو مطلوب انجام می شود و علاوه بر نظارت میدانی بر عملکرد ناوگان توسط مسئولین ذیربط، مرکز کنترل هوشمند اتوبوسرانی نیز به صورت تصویری بر نحوه ارائه خدمات بهتر در شرایط بحرانی نظارت دارد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اشاره به تاخیر و یا مشکل حمل و نقل شهروندان در برخی مسیرهای اتوبوسرانی بدلیل نرسیدن گروه های نمک پاشی شهرداری به بعضی مناطق تصریح کرد: حوزه فنی شرکت واحد با آماده باش کامل پشتیبانی لازم را برای رفع نقص فنی و یخ زدگی اتوبوس ها بصورت اورژانسی آغاز کرده تا در اسرع وقت خدمات بهتر و بیشتری برای شهروندان و مسافرین عزیز ارائه شود.