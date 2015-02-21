آلودگی هوا مدارس خرم آباد را هم به تعطیلی کشاند

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل شدت آلودگی هوا مدارس نوبت عصر خرم آباد نیز تعطیل اعلام شد.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا در خرم آباد در حال افزایش است عنوان کرد: در حال حاضر آلودگی هوا در خرم آباد به ۱۰.۵ برابر حد مجاز و استاندارد رسیده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: هم اکنون شرایط آلودگی و کیفیت هوا در خرم آباد در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد.

آریایی ادامه داد: آلودگی هوا در خرم آباد از ساعت هفت صبح آغاز و به مرور نیز در حال افزایش است.

بنابر این گزارش، همچنین به دلیل شدت گرد و غبار و آلودگی شدید هوا همه مدارس شهرستان پلدختر در نوبت های صبح و عصر تعطیل اعلام شد.

آلودگی هوا در این شهرستان نیز به 12.5 برابر حد مجاز رسیده و در وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته است.

همچنین مراکز درمانی و اورژانس مرکز لرستان و شهرستان پلدختر نیز در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

در حال حاضر به دلیل بارش برف و باران شرق استان لرستان مشکل آلودگی هوا ندارد و هنوز گرد و غبار به شهرستانهای شرقی استان نرسیده است اما عمده شهرستانهای غربی استان لرستان اعم از خرم آباد، رومشکان، پلدختر، خرم آباد، دوره چگنی و ... با آلودگی هوا و ورود ریزگردها مواجه هستند.

استان لرستان سال ۸۸ را با ۱۰۰ روز آلوده، سال ۸۹ را با ۹۰ روز، سال ۹۰ را با ۱۰۰ روز غبارآلود، سال ۹۱ را با ۹۰ روز و سال ۹۲ را با ۸۹ روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.

این آمارها نشان می دهد که استمرار روند آلودگی هوا در استان لرستان در حال رقم زدن فاجعه ای است که تبعات آن را در بلندمدت خواهیم دید؛ فاجعه ای که زمینه افزایش مراجعات مردم به بیمارستان های استان را از هم اکنون فراهم آورده است.