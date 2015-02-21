به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس گزارش خود را با اشاره به شکست های اخیر داعش شروع کرده و عقب نشینی این گروه از کوبانی و تصرف روستاهای اطراف این شهر توسط مبارزین کرد را یکی از بزرگترین شکست های داعش توصیف کرده و می نویسد که این شکست ها موجب شده اند تا اختلافاتی میان اعضای داعش در رده های مختلف پیش بیاید.

اسوشیتدپرس در ادامه می نویسد: در حالیکه نیروهای عراقی، ارتش سوریه و پیشمرگه های کرد در حال برنامه ریزی برای ادامه عملیات های خود علیه داعش هستند بروز اختلاف میان اعضای این گروه موجب افزایش گزینه شکست در نزد آنها می شود.

در همین رابطه یکی از برنامه های آتی نیروهای کرد تصرف گذرگاه مرزی «تل ابیض» در مرز سوریه و ترکیه است. این گذرگاه نقشی حیاتی برای داعش دارد چون علاوه بر نیروها، بخش قابل توجهی از تسلیحات مورد نیاز داعش نیز از همین محل به سایر نقاط ارسال می شود، از همین رو از دست دادن این محل برای داعش تبعات سنگینی به دنبال دارد.

از سوی دیگر، ارتش عراق به همراه نیروهای داوطلب شیعه و پیشمرگه های کرد در حال آماده کردن خود برای انجام حمله جهت بازپس گیری شهر موصل از داعش است.

در صورت موفقیت های بیشتر ارتش عراق و سوریه و همچنین پیشمرگه های کرد در جنگ با داعش، این گروه در موضع ضعف قرار می گیرد و اختلافات داخلی می تواند موجب تسریع روند فروپاشی آن شود.