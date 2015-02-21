اعلام اسامی بازیکنان محروم لیگ برتر/ صدرنشین دو محروم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق فهرست اعلام شده از سوی سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته بیست و دوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

علیرضا نورمحمدی (پرسپولیس)

غلامحسین بادامکی (صبای قم)

مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا بیرانوند (نفت تهران)

سیدمهدی رحمتی (پیکان)

احمد آل‌نعمه و ساسان انصاری (فولاد خوزستان)

روسلان ملزدینوف (نفت مسجد سلیمان)

مهدی کیانی و حبیب گردانی (تراکتورسازی تبریز)

این بازیکنان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر محروم هستند و نمی‌توانند تیم‌های خودشان را همراهی کنند.