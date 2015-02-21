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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

از سوی سازمان لیگ مطرح شد؛

اعلام اسامی بازیکنان محروم لیگ برتر/ صدرنشین دو محروم دارد

اعلام اسامی بازیکنان محروم لیگ برتر/ صدرنشین دو محروم دارد

سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته بیست و دوم از رقابتهای لیگ برتر را اعلام کرد که پرسپولیس یک و نفت تهران 2 بازیکن خود را در دیدار این هفته در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق فهرست اعلام شده از سوی سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته بیست و دوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

علیرضا نورمحمدی (پرسپولیس)
غلامحسین بادامکی (صبای قم)
مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا  بیرانوند (نفت تهران)
سیدمهدی رحمتی (پیکان)
احمد آل‌نعمه  و ساسان انصاری (فولاد خوزستان)
روسلان ملزدینوف (نفت مسجد سلیمان)
مهدی کیانی و حبیب گردانی (تراکتورسازی تبریز)

این بازیکنان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر محروم هستند و نمی‌توانند تیم‌های خودشان را همراهی کنند.

کد مطلب 2501955

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