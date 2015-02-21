اعلام اسامی بازیکنان محروم لیگ برتر/ صدرنشین دو محروم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق فهرست اعلام شده از سوی سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته بیست و دوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
علیرضا نورمحمدی (پرسپولیس)
غلامحسین بادامکی (صبای قم)
مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا بیرانوند (نفت تهران)
سیدمهدی رحمتی (پیکان)
احمد آلنعمه و ساسان انصاری (فولاد خوزستان)
روسلان ملزدینوف (نفت مسجد سلیمان)
مهدی کیانی و حبیب گردانی (تراکتورسازی تبریز)
این بازیکنان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر محروم هستند و نمیتوانند تیمهای خودشان را همراهی کنند.
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