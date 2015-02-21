جوانان در تکامل جامعه نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه جامعه اسلامی دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه جامعه دارای اقشار مختلف است، اظهار داشت: جوانان در میان سایر اقشار جامعه نقش بسزایی دارند و رشد، تکامل و پویایی جامعه توسط نسل جوان است.

وی با اشاره استعداد‌ها و توانایی‌های نسل جوان، ادامه داد: جوانان دارای توان فوق العاده از نظر جسمی و روحی هستند، اصلاح جامعه هم بر عهده جوان هاست، دولتمردان و علما باید به نسل جوان توجه کنند.

استاد برجسته حوزه خطاب به حاضران در جلسه گفت: اگر در جوانی از مباحث دینی اطلاع پیدا کنید خیلی بهتر از کهنسالی است، اگر نفس انسان در جوانی به چیزی عادت کرد و به کهنسالی رسید، تغییر دادن نفس و آن عادت در کهنسالی سخت است.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه امروزه بیشتر فرقه‌ها به دنبال این هستند که جوانان را جذب کنند، بیان کرد: نسل جوان طبعشان روان و خوب است، هم به طرف ایمان و تقوا می‌روند و هم دشمن می‌تواند آن‌ها را وارد گناه کند.

وی با اشاره به اینکه باید جوانان را نسبت به مسائل نظام آگاه کرد، گفت: در مسائل دینی و عقیدتی جوانان نباید مسئله زور اجتماعی و تهدید باشد، بلکه باید کاری کردکه به معرفت و آگاهی برسند.

این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: جوانان باید در راستای معارف دینی اراده قلبی داشته باشند و این مهم منشا خیر است، هرچیزی که بر پایه تدبیر، تدبر و عقل بود ارزش دارد.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: اگر جوانی اساس و ریشه عقایدش فهم و کمال باشد یعنی ایمان داشته باشد و بر مبنای ایمان و عقیده واقعی عمل صالح انجام دهد، نزد خداوند دارای مزد نیک است.

وی با بیان اینکه اگر جوانی زیر سایه حق باشد و جوانی‌اش را در راه خدا بگذارد خیلی ارزشمند است، ادامه داد: شما جوانان اگر با بزرگان ارتباط داشته باشید در مسائل دینی آگاه می‌شوید و به بصیرت دست پیدا می‌کنید.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه باید مسئله مهم ولایت فقیه را برای جوانان به خوبی تبیین کنیم، افزود: اگر جوانان اعتقاد اساسی و اصیل به نظام و ولایت فقیه داشته باشند نظام ما مانند گذشته در مقابل دشمنان می‌ایستد، و ایران ما بهترین کشور جهان می‌شود.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه تمامی حرکات و موفقیت‌های جوانان از جانب خداست، خاطرنشان کرد: جوانان در هشت سال دفاع مقدس در جبهه‌ها نقش آفرینی کردند و اعتقاد و توکل آنان به خداوند باعث پیروزی آن‌ها شد.