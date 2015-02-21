گرد و غبار وارد خوزستان شد

هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: گرد و غبار كشور عربستان پس از ورود به كشور عراق با توجه به بادهای غربی به استان رسیده است شهرهای جنوبی خوزستان به همین دلیل با پدیده گرد و غبار مواجه شدند.

وی افزود: در حال حاضر میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز ۷۴۷ میكروگرم است.

بالدی تصریح كرد: غلظت این گرد و غبار در برخی از شهرستان های مرزی استان به دو هزار هم رسیده است. طبق پیش بینی های انجام شده احتمال دارد كه غلظت گرد و غبار كمتر هم بشود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در چند روز اخیر شهرهای خوزستان شاهد بارش باران نسبتا خوبی بوده و فکر می کردند که تا مدتی از گرد و غبار در شهرهایشان خبری نیست ولی این بار گرد و غبار از خارج از مرزها بازهم شهرهای استان را تحت تاثیر قرارداد و تردد و تنفس در این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.

غلظت گرد و غبار تاکنون به حدی نرسیده که مدارس و ادارات استان تعطیل اعلام شوند.

در همین خصوص به سالمندان توصیه می شود تا حد امکان از منزل خارج نشوید و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. همچنین اگر بیماریهای زمینه ای قلبی دارید به هیچ وجه خود را در معرض آلودگی قرار ندهید در صورت علائم تنگی نفس و احساس خفگی و تهوع و سر درد شدید فورا به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.



سالمندان در فضاهای آلوده از تنفس عمیق خودداری کنند به سالمندان، کودکان زیر هشت سال، بیماران تنفسی و زنان بار دار اکیدا توصیه می شود در موقع آلودگی از منزل خارج نشوند.

در عین حال افراد باید به صورت جدی از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند چون فعالیت ورزشی باعث افزایش ضربان قلب و تنگی نفس و متعاقب آن افزایش ورود هوای آلوده به ریه ها می شود ضمن اینکه در صورت ضرورت هنگام خروج از منزل از ماسک مناسبی که دهان و بینی را کامل بپوشاند استفاده شود.