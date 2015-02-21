به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "دیز اینفو"، آمار رشد اقتصادی هند در هر بازه سه ماه، آماری معنی دار و حاکی از پیشرفت در سرتاسر جهان است.

در همین حال، چندی پیش بانک جهانی اعلام کرده بود که تا دو سال آینده تولید ناخالص داخلی هند از چین جلو خواهد زد، این در حالی است که این پیش بینی ۲ سال زودتر از موعد خود در حال تحقق یافتن است، یعنی اینکه هند، سریع‌ترین رشد اقتصاد جهان را که متعلق به چین است، از پیش ربوده است.

همچنین بیشترین کمک واحدهای تجاری به رشد تولید ناخالص داخلی هند با "ارزش افزوده ناخالص" مربوط به موسسات مالی و مسکن با ۲۱ درصد، شرکت‌ها، هتل‌ها و بخش ارتباطات با ۱۹ درصد، بخش تولیدی ۱۸ درصد، کشاورزی، جنگل داری، ماهیگیری با ۱۶ درصد و در نهایت بخش خصوصی با ۱۳ درصد بیشترین کمک را به رشد تولید ناخالص داخلی هند کرده‌اند.