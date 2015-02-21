  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

هند صاحب سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان می‌شود

هند صاحب سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان می‌شود

براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، به زودی سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا از آن کشور هند خواهد شد. برهمین اساس، این کشور برای نخستین بار چین را کنار خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "دیز اینفو"، آمار رشد اقتصادی هند در هر بازه سه ماه، آماری معنی دار و حاکی از پیشرفت در سرتاسر جهان است.

در همین حال، چندی پیش بانک جهانی اعلام کرده بود که تا دو سال آینده تولید ناخالص داخلی هند از چین جلو خواهد زد، این در حالی است که این پیش بینی ۲ سال زودتر از موعد خود در حال تحقق یافتن است، یعنی اینکه هند، سریع‌ترین رشد اقتصاد جهان را که متعلق به چین است، از پیش ربوده است.

همچنین بیشترین کمک واحدهای تجاری به رشد تولید ناخالص داخلی هند با "ارزش افزوده ناخالص" مربوط به موسسات مالی و مسکن با ۲۱ درصد، شرکت‌ها، هتل‌ها و بخش ارتباطات با ۱۹ درصد، بخش تولیدی ۱۸ درصد، کشاورزی، جنگل داری، ماهیگیری با ۱۶ درصد و در نهایت بخش خصوصی با ۱۳ درصد بیشترین کمک را به رشد تولید ناخالص داخلی هند کرده‌اند.

 

کد مطلب 2501968
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها