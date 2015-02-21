سامانه پاسخ اینترنتی آزمایش بیمارستان میلاد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود رضا فیاض با بیان این خبر افزود: با توجه به افزايش آمار روز افزون مراجعه به بيمارستان ميلاد و پس از راه اندازي سامانه پذيرش اينترنتي و سامانه اخذ انتقادات و پيشنهادات اينترنتي ، براي اولين بار در مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي سامانه ارایه جواب اينترنتي آزمايش مراجعان سرپائي در بيمارستان ميلاد راه اندازي شد.

وی اظهارداشت: براي دريافت­جواب آزمايش ارایه شماره پذيرش، كد ملي بيمار و شماره اختصاصي مندرج در قبض رسيد آزمايشگاه الزامي است.

مدير عامل بيمارستان ميلاد راه اندازي خدمت جديد در بيمارستان ميلاد را همسو با سياست هاي كلان دولت تدبير و اميد در راستاي تحقق دولت الكترونيك دانست وتصریح کرد: كاهش عبور و مرور غير ضروري در سطح شهر از جمله مزاياي راه اندازي اين سامانه است.

وی گفت: سامانه ارایه جواب اينترنتي آزمايش مراجعان سرپائي آزمايشگاه بيمارستان ميلاد در سايت اينترنتي بيمارستان به نشاني www.miladhospital.com موجود است.