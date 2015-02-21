به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی که با حضور در سالن مسابقات جام جهانی 2015 تهران از نزدیک شاهد جزئیات مبارزات فرنگی کاران کشورمان بودند، بزودی تشکیل جلسه خواهند داد تا کسب عنوان سومی و عملکرد کادر فنی در روند آماده‌سازی این تیم بطور دقیق مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

گفته می‌شود یکی دیگر از مسایل مهم جلسه آتی شورای فنی کشتی فرنگی، بررسی دلایل و آخرین وضعیت چهار ملی پوش غایب در جام جهانی و تصمیمات احتمالی برای این نفرات است.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در حالی در رقابتهای جام جهانی 2015 تهران به عنوان سومی رسید که حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی و قاسم رضایی را به دلیل عدم تمایل آنها برای حضور در ترکیب تیم ملی در اختیار نداشت.