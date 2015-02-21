به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در این نمایشگاه ۶۱ غرفه از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، قم و خوزستان در ۸۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاه، انواع لوازم خانگی شامل يخچال و فريزر، اجاق گاز، ماشين لباس شويي و ظرفشويي، لوازم برقي خانگي كوچك، چيني، بلور و كريستال و لوازم صوتی و تصویری را به نمایش می گذارند.

محصولات دوو، اسنوا،LG، جنرال الکتریک، هیوندای، تکنو گاز، مدیا و مولینکس از جمله برندهای حاضر در این نمایشگاه هستند.

حضور پر رنگ تولیدکنندگان و واردکنندگان اصلی و همین طور گزینش نمایندگان اصلی شرکت های تولیدی و دست اول واردکنندگان لوازم خانگی از جمله ویژگی هایی است که تلاش شده است نمایشگاه امسال از آن برخوردار باشد.