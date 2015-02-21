واگذاری سهام معدن خاک سرخ هرمز به اهالی این جزیره آغاز شد

علی چرخیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد واگذاری سهام معدن خاک سرخ به مرپم جزیره هرمز بیان داشت: موضوع واگذاری این سهام به اهالی جزیره هرمز از چند سال قبل مطرح بود که با حمایت های دفتر مقام معظم رهبری ونماینده ولی فقیه در هرمزگان واستاندار هرمزگان به مرحله واگذاری رسید.

چرخیده با اشاره به اینکه این معدن سالانه حق برداشت دو هزار تن خاک سرخ را دارد، ادامه داد: سه هزار برگه سهام از چهار هزار و ۳۰۰ برگه سهام این معدن برای واگذاری به مردم آماده شده که ارزش هر برگه سهم ۵۵ هزار ریال است.

وی گفت: ارزش هر سهم به مبلغ ۵۵۰۰۰ ریال بوده و تمامی اعضا از سود این معدن برخوردار خواهند شد. سود سهام همانند یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که میزان آن به صورت تقریبی برای هر نفر سالانه دو میلیون ریال برآورد می شود.

چرخیده بیان داشت: این واگذاری از دوم اسفند ماه براساس حروف الفبا آغاز شده که تا پایان سال جاری تمامی برگ سهام های اهالی به آنها واگذار می شود.

وی گفت: پیش از واگذاری این سهام بطور نمادین با حضور وزیر محترم دادگستری و استاندار محترم هرمزگان به خانواده های معظم شهدای این جزیره واگذار گردید بود.

چرخیده گفت: این واگذاری با نظارت بخشداری ، شورای شهر هرمز ، دفتر امام جمعه هرمز و چند تن از معتمدین این جزیره است.

عضوهئیت مدیره تعاونی مرزنشینان هرمز بیان داشت از ۱۰۰درصد سهام معدن خاک سرخ ۶۰ در صد برای اهالی هرمز می باشد و ۴۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است.