درخشش فارس در جشنواره بین المللی موسیقی فجر

به گزارش مهر، در جریان اعلام برگزیدگان این جشنواره که شب گذشته در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد در بخش گروه نوازی کلاسیک ایرانی گروه هموازان به سرپرستی کاوه جهان از شیراز موفق به کسب رتبه اول شد.

همچنین در بخش گروه نوازی کلاسیک غیرایرانی رتبه اول به ارکستر پاسارگاد به سرپرستی امین غفاری اختصاص یافت.

این در حالیست که رتبه سوم این بخش مشترکا به گروه کر آداک به سرپرستی ابوذر اسماعیلی از گرگان و گروه آوازی پاسارگاد به سرپرستی حامد فقیهی از شیراز رسید.

بدین ترتیب فارس با کسب سه جایزه از سی و امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر یکی از استان های برتر در این زمینه است.

آیین پایانی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز نیز ساعت ۱۹ شنبه با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی با تجلیل از گروه های راه یافته از فارس به این سی و امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار می شود.

فارس در سی و امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با گروه های همنوازان آبنوس، پاسارگاد، همنوازان ایران و باران و گروه آوازی پاسارگاد در بخش رقابتی حضور یافت.