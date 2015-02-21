به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه جشنواره سینما انقلاب یا «ققنوس» شامگاه جمعه اول اسفندماه با حضور بهروز فرنو، مجید آقایی و سید ناصرهاشم زاده در یک نشست تخصصی سینمایی و با تقدیر از استادان، فیلم‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران در سالن سینمایی مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد.

در این اختتامیه، روح الله رجبی دبیر این هم اندیشی درباره هدف اصلی جشنواره ققنوس اظهار کرد: هدف اصلی از این فضا پیوند میان تفکر و هنر و گفتمان سازی اندیشه ای در سینمای انقلاب اسلامی است.

دبیر چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب ادامه داد: ما در هم اندیشی سینما انقلاب تلاش می کنیم در کنار جشنواره فجر، از فرصت رسانه ای و فرصت پر جنب و جوشی که در حوزه سینما ایجاد می شود استفاده کنیم و آرا و تفکر نخبگان، استادان و هنرمندان را به نمایش بگذاریم.

وی بیان کرد علت اصلی برگزاری این هم اندیشی این است که به نظر ما رسید برای ایجاد تحرک و تحقق این اهداف لازم است در کنار فیلم فجر که بزرگترین عملیات فرهنگی دولت در حوزه سینما جشنواره فجر است، یک حرکت فکری انجام شود.

عملیات فرهنگی آلوده به دو جریان احساسی، هیجانی و روشنفکرانه شده است

رجبی با بیان اینکه لازم است در کنار فیلم فجر که بزرگترین عملیات فرهنگی دولت در حوزه سینما جشنواره فجر است، یک حرکت فکری انجام می شد، عنوان کرد: عملیات فرهنگی به این معناست که رسانه ها، هنرمندان و فیلم های تولید شده حرکتی انجام دهند تا ابعادی از سینمای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند اما این عملیات فرهنگی آلوده به دو جریان احساسی، هیجانی و روشنفکرانه شده است در حالی که از ابتدا ابدا قرار نبود این اتفاق بیفتد اما آرام آرام این دو جریان به وجود آمده است.

دبیر چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب درباره جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: ما می خواهیم بررسی کنیم در جشنواره فیلم فجر سینمای بایسته و شایسته انقلاب اسلامی چیست چراکه ما در این ایام با این فضا مواجه نمی شویم و تنها یک سر و صدای رسانه ای داریم که آن هم روشنفکری شده است.

رجبی درباره درخواست سینما انقلاب از وزارت ارشاد گفت: ما درخواست کرده ایم یک سالن را به استادان و متفکران انقلاب اختصاص بدهند تا فیم ها در آن اکران شود و آن ها فیلم ها را نقد و بررسی کنند و به مسایل انقلاب و فیلم بپردازند اما موافقت نشد و این در حالی است که این درخواست را امسال و سال گذشته داشتیم اما تاکنون پاسخ مثبتی نشنیده ایم.

حرکت هم اندیشی سینما انقلاب بر اساس فرمایشات رهبری

وی ادامه داد: شاخص های انتخاب فیلم در جشنواره فیلم فجر سال هاست مورد ارزیابی قرار نگرفته است و نسبت جدی بین فرم و محتوا برقرار نشده و آثار یا فرم زده و یا محتوا زده شده اند.

دبیر چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب درباره نتایج برگزاری هم اندیشی سینما انقلاب در سه سال گذشته گفت: از نتایج این حرکت، ایجاد گروه ها و نهادهایی در بخش های دولتی، خصوصی و مردمی است که تحت تاثیر این فضا، بخش هایی را در راستای اهداف این حرکت ایجاد می کنند و فعالیت هایی دارند.

دبیر جشنواره «ققنوس» با بیان این که تلاش داریم این فضا را در طول سال ادامه و این محافل را استمرار دهیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم در این هم اندیشی ها فرمایش حضرت آقا مبنی بر این که تحول در سینما مستلزم تحول در علوم انسانی غربی است، عملی شود.

پس از سخنان روح الله رجبی، نشستی با موضوع «سینمای مردمی» با حضور بهروز فرنو، مجید آقایی و سید ناصر هاشم زاده برگزار شد و مجید آقایی با بیان این که برای ورود به این بحث ما نیاز داریم به ساختار سینما به عنوان یک مقوله زبانی نگاه کنیم، گفت: مباحث زبانی بین گوینده و شنونده ایجاد ارتباط می کند و آن چه که اهمیت دارد این است که سینما یک مقوله زبانی است.

این منتقد با توضیح واژگانی همچون عوام و خواص اظهار کرد: حداقل در سنوات اخیر دو تلقی عمده از خلق و مردم داشته ایم که به زمینه های هنری نیز رسیده است؛ یک تلقی چپ و یک تلقی لیبرال و مربوط به راست بوده است که در تلقی راست لیبرال مردم به معنی عموم واجدین شرایط مدنی در یک جامعه مدنی امروزی است و این تلقی و بحث منورالفکران جدید از زمان انقلاب فرانسه تا سنوات اخیر بوده است و در مقابل یک تلقی روشنفکرانه چپ است که منظور از عوام، خلق و طبقه زحمتکش و... است که از انقلاب اکتبر برگرفته شده است.

در ادامه سید ناصر هاشم زاده بیان کرد: زبان سینما زبان تصویر است و این زبان برای کسی قابل فهم است که تصویر را می بیند اما فهم ها متفاوت و دارای درجه است.

به دستور زبان سینما آشنا نیستیم

هاشم زاده با بیان اینکه سینما گرامر و دستور زبان خودش را دارد، یادآور شد: کسانی که سینما را تاسیس کردند گرامر و زبانی نیز برای آن تدوین کردند که البته این زبان تا به امروز تغییراتی هم داشته است. سینما قابی متحرک است که می خواهد بگوید من به زندگی نزدیکم و البته هر گاه سینما واقعاً این طور بوده مردم با آن ارتباط برقرار کرده اند.

این منتقد درباره به خدمت گرفتن زبان سینما در غرب عنوان کرد: غرب این زبان را فهمیده است و به این وسیله تفکر خودش را جهانی کرده است و ما نیز اگر بخواهیم زبان تصویر سینما را برای دین به خدمت بگیریم باید آن را خوب بفهمیم و بشناسیم.

در ادامه این نشست، مجید آقایی درباره تأثیر بر مخاطب گفت: در حوزه علوم ارتباطات چرخه ای را برای تاثیرگذاری بر مخاطب در نظر می گیرند در این چرخه آفرینشگری وجود دارد که همان هنرمند است که با واسطه مواجهه با متن واقعیت یا آن چه که او را به انگیزش وا می دارد نیاز دارد که زبان هنر را بیاموزد.

وی ادامه داد: اگر مخاطب هم این زبان را درک کند واکنش نشان می دهد و اگر نتواند، این برقراری ارتباط دچار مشکل است و این مشکل ناشی از آن است که یا زبان درستی انتخاب نکرده ایم یا رسانه مناسبی انتخاب نکرده ایم و یا مخاطبمان غیر فعال است.

آقایی با تأکید بر این که در شکل گرفتن پیام، دغدغه ادراک نوع انگیزه مندی هنرمند در مواجهه با واقعیت مهم است، بیان کرد: ما به دستور زبان سینما آشنا نیستیم و جامعه ای که در آن ارگان هایی که توان آموزش، تربیت و ارتقای سطح کیفی مخاطب را دارند فعال نباشند، نمی تواند ارتباط خوبی با اثر هنری بگیرد.

در سینمای تجاری همه چیز برای فروش است

همچنین بهروز فرنو با اشاره به این که هنر مجرایی است که در آن حقیقتی جلوه می کند، اظهار کرد: در سینمای تجاری همه چیز برای این است که فیلم فروش داشته باشد، بنابراین قهرمان باید تمام رویاهای فرو خورده مردم را در آن داستان تحقق ببخشد مثلا در سینمای بالیوود یک دختر فقیری است که با یک مرد پولدار ازدواج می کند.

فرنو بیان کرد: هنر مجرای تجلی حقیقت است و حقیقت یک تفکر است و باید دید که سینمای انقلاب اسلامی تا چه حد توانسته این طور باشد و پاسخ این است که به یک نسبتی بوده است.

متفکر حوزه سینما ادامه داد: اگر «شیار 143» را همه دیدیم و جوایزی را گرفت و جایزه مردمی را نیز برد به این علت است که فیلمساز که یک خانم است طوری حقیقت رنج مادری را که فرزندش را علی رغم میلش از خود جدا می کند درک کرده و منعکس می کند که تمام مدت فیلم، ما با این مادر همراه می شویم.