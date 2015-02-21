شانزدهمین جشنواره ملی نمایش عروسکی به میزبانی شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حق پرست پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره نمایش عروسکی در کشور از سال ۷۵ آغاز شده، یادآورشد: شیراز که برای اولین بار در سال ۷۸ میزبان سومین جشنواره نمایش عروسکی بود حال برای دومین بار میزبان شانزدهمین دوره این جشنواره است.

وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره در بهار سال ۹۲ به کل کشور ارسال شده، اظهار داشت: تا قبل از جشنواره پانزدهم گروه های نمایش عروسکی کودک و نوجوان با سرپرستی مربیان در جشنواره شرکت می کردند ولی در جشنواره پانزدهم کودکان و نوجوانان به شکل اختصاصی در جشنواره حضور یافتند و حال در جشنواره شانزدهم مربیان و کارشناسان هستند که در جشنواره شرکت می کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس بیان کرد: همه آثار نمایشی که در جشنواره ارائه می شوند برای مخاطبان کودک و نوجوان گروه سنی «الف»، «ب»، «ج» و «د» هستند.

حق پرست عنوان کرد: با توجه به اینکه افراد شرکت کننده در این جشنواره خود مربیان هستند گروه های نمایش شانزدهمین دوره جشنواره از لحاظ قوت بسیار حرفه ای تر از گروه های جشنواره پانزدهم خواهند بود.

وی افزود: در این جشنواره زمینه ای فراهم شده تا افرادی که قبلا عضو کانون بوده اند ولی در حال حاضر کارمند یا دانشجو هستند یا در هر حیطه دیگری فعالیت دارند بتوانند در جشنواره شرکت کنند.

۱۳ گروه نمایش عروسکی در جشنواره هنرنمایی می کنند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ۷۶ گروه نمایش عروسکی نمونه آثار خود را در قالب فیلم و سی دی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که پس از ارزیابی کارشناسان و داوران ۱۳ گروه به عنوان گروه های برتر انتخاب شدند که طی روزهای ششم و هفتم اسفند در شیراز به هنرنمایی می پردازند.

جشنواره شامل بخش های نمایش نامه نویسی، نقد نویسی و مقاله نویسی نیز هست

حق پرست با بیان اینکه این جشنواره علاوه بر نمایش عروسکی سه بخش دیگر نمایشنامه نویسی، مقاله نویسی و نقد نویسی نمایش عروسکی نیز دارد، گفت: از بین ۱۴۲ نمایشنامه ارسال شده به دبیرخانه هفت اثر، از بین ۲۰ مقاله ارسال شده سه اثر و از بین ۱۱ نقد ارسال شده چهار نقد به عنوان آثار برتر در جشنواره برگزیده شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از سه مقاله برتر نوشته یکی از کارشناسان استان فارس است، گفت: سه مقاله برتر در جشنواره ارایه خواهند شد.

۱۳ استان در بخش های مختلف جشنواره برگزیده داشتند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با بیان اینکه استان تهران در چهار بخش همایش بیشترین ارسال آثاری را داشته است، عنوان کرد: اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران، خراسان رضوی، فارس، کردستان، ایلام، هرمزگان، همدان و یزد ۱۳ استانی هستند که توانسته اند در یکی از چهار بخش جشنواره برگزیده هایی داشته باشند.

حق پرست اعلام کرد: در کنار جشنواره کارگاه های آموزشی تخصصی نیز با حضور اساتید مجرب برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: هر گروه نمایشی علاوه بر اجرای اثر خود در جشنواره آن را یک یا دوبار دیگر در سالن همایش کانون پرورش فکری نیز اجرا خواهد کرد تا امکان تماشای آثار برای همه کودکان و نوجوانان علاقه مند فراهم شود.