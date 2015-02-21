ترمیم زخم مزمن با 4 راهکار نوین درمانی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا اسماعیلی جاوید با بیان این مطلب، گفت: کلینیک چند تخصصی زخم مزمن ضمن ارزیابی دقیق علل بروز زخم سعی دارد با فراهم ساختن فناوری موجود در ترمیم روند زخم مزمن شامل استفاده از ترمیم نوری بافت، ماگوت تراپی، اولتراسوند، لیزرهای کم توان و درمان های دارویی گام موثری را در درمان بیماران بردارد.

وی با اشاره به اهداف مرکز جامع ترمیم«زخم و بافت» افزود: هدف این مرکز، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در هر بخش از بدن شامل زخم های اندام تحتانی و پا، شکم و پشت است.

به گزارش مهرخدمات درمانی این مرکز در راستای پیشگیری و درمان زخم های حاد و مزمن ناشی از پای دیابتی، بیمارهای عروقی شریانی، وریدی، لنفاتیک و واسکولیت، زخم های ناشی از پرتودرمانی، تروما، سوختگی و زخم های فشاری بیماران نیازمند بوده و علاوه بر این خدمات بر روی حفظ اندام و پیشگیری از عود مجدد زخم نیز فعالیت های تخصصی لازم اعمال می شود.