برگزيدگان مقاله نويسی سبك زندگی دينی در استان سمنان تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر كل كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان صبح شنبه در این همایش که در محل سالن همایش های اندیشه دانشگاه دامغان برگزار شد اظهار داشت: كار اطلاع رسانی و فراخوانی همایش علمی مقاله نویسی كار و سبك زندگی دینی از آبان ماه گذشته با مشاركت دانشگاه دامغان و با چهار هدف اصلی شامل تقویت باورهای دینی و تعالی هویت فرهنگی و ارزشی دانشجویان، ارتقاء آگاهی های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و طلاب، اهتمام در خصوص جهت گیری های صحیح فكری و ارزشی دانشجویان، آشنایی دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی با مسائل اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شناسایی دانشجویان و طلاب نخبه و دارای استعداد برتر در این استان آغاز شد.

نجفعلی انتظاری اضافه كرد: برای برگزاری این همایش علمی ۳۳۵ مقاله به دبیرخانه همایش مستقر در اداره كل كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ارسال شد كه با رای داوران ۱۰ مقاله برتر انتخاب و از آنان تقدیر به عمل آمد.

وی به تعداد مقالات ارسالی هر شهرستان از استان سمنان اشاره داشت و افزود: شهرستان سمنان ۱۴۷، دامغان ۱۰۵، شاهرود ۶۸، مهدیشهر هشت و گرمسار هفت مقاله به دبیرخانه همایش ارسال كردند.

دبیر اجرایی این همایش خاطر نشان ساخت: به نفرات اول تا سوم چهار میلیون ریال، چهارم تا ششم سه میلیون ریال و هفتم تا دهم دو میلیون ریال هدیه پرداخت می شود.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این همایش به دستاوردهای خوبی كه مدنظر مقام معظم رهبری بود برسیم و از این راه كار و سبك زندگی دینی در جامعه ترویج و گسترش یابد.

كار باید دارای كیفیت بالا و هزینه پایین باشد

رئیس كمیته اثرگذاری بنیاد ملی نخبگان كشور نیز دیگر سخنران این همایش به بحث كار و تولید پرداخت و اظهار داشت: كار باید دارای كیفیت بالا و هزینه پایین باشد.

دكتر داوود طالبی با بیان اینكه كیفیت كار از ویژگی های تولید است كه باید به آن توجه ویژه داشت افزود: كار به عنوان جوهر وجودی انسان ها و جامعه بشری است كه اگر حذف شود بشریت نه دوام دارد و نه می تواند پیشرفت كند.

وی با تاکید بر اینکه برای انسان ها هیچ چیزی با ارزش تر از كار و تلاش نیست تصریح كرد: از این رو انسان ها می كوشند كار خوب همراه با تولید كیفیت را به جامعه عرضه كنند.

رئیس كمیته اثرگذاری بنیاد ملی نخبگان كشور به بحث زندگی دینی و اسلامی پرداخت و خاطر نشان ساخت: رهبر معظم انقلاب در سفر خرداد سال ۱۳۹۱ به استان خراسان شمالی نكات مهم و حائز اهمیتی بیان فرمودند كه بر داشتن زندگی دینی و اسلامی تاكید و از ما خواستند كه در این راه تحقق آن تلاش كنیم.

وی تصریح كرد:در زندگی باید از تفكر صحیح و مدیریت خوب برخوردار باشیم چون داشتن زندگی دینی و اسلامی از اهداف عالیه نظام و اسلام است.

طالبی گفت: باید بكوشیم سبك زندگی مطلوب را برای تمام بشریت ارائه و یك الگوی خوب دینی و اسلامی را كه منشاء همه بركات است را در جامعه به وجود آوریم.

توانمندسازی مددجویان رویكرد كمیته امداد در دهه چهارم انقلاب

مدیر امور فرهنگی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان نیز در این همایش اظهار داشت: رویكرد كمیته امداد در دهه چهارم انقلاب بر ایجاد توانایی و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و گروه های هدف خود در چهار بعد اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی و تقسیم آن به گروه های هدف شامل كودكان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار و سرپرستان مرد است.

اسماعیل رنگریز گفت: یكی از برنامه های پیش بینی شده برای ایجاد توانمندی در دانشجویان برگزاری نشست های علمی با ارائه مقاله بوده كه همایش علمی مقاله نویسی كار و سبك زندگی دینی نمونه ای از توانمندی دانشجویان در این عرصه است.

در این همایش هر یك از داوران گزارشی از روند داوری مقالات ارائه بیان و در خاتمه از ۱۰ نفر از نفرات برگزیده با اهدای لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد و مدیر كل كمیته امام خمینی(ره) نیز به هر یك از دانشجویان شركت كننده در این همایش علمی قول دریافت هدیه ای را داد.