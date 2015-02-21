خسارت گرد و غبار به شبکه برق لرستان/ استاندار مکاتبه می کند

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل رسوب ذرات گرد و غبار چسبنده بر روی پست های برق و وقوع بارندگی ملایم در شهرستانهای جنوبی استان این گرد و غبار حالت خمیری پیدا کرده و تبدیل به رسانا و در نهایت منجر به اتصال در شبکه برق شده است.

رضا آریایی ادامه داد: اتصال پست های برق به دنبال این پدیده طی روز گذشته منجر به قطعی برق در سه شهرستان کوهدشت، پلدختر و رومشکان شد.

وی با بیان اینکه برخی از روستاها نیز به دنبال این مشکل در خاموشی فرو رفتند افزود: در حال حاضر مشکل رفع شده است ولی باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث اندیشیده شود.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه این پدیده برای نخستین بار است که در شبکه برق استان رخ می دهد ادامه داد: بعد از هشت سال میزبانی لرستان از پدیده گرد و غبار برای اولین بار است که شاهد قطعی برق به دنبال ورود موج ریزگردها به شهرستانهای استان هستیم.

آریایی با اشاره به وقوع حوادث مشابه در استان خوزستان و ایلام در زمینه خسارات به شبکه های برق خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می رود شرکت برق و وزارت نیرو برای استانهای درگیر تمهیداتی را به کار گیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به استمرار پدیده گرد و غبار باید به گونه ای عمل شود که آثار زیانبار آن در بخشهای مختلف به حداقل برسد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: در این راستا پیش نویس نامه ای تهیه شده که استاندار لرستان در مکاتبه ای ضمن اعلام خسارات خواستار تقویت تجهیزات مربوطه در این حوزه خواهد شد.

بنابر این گزارش وضعیت غبار آلوده در استان لرستان به ویژه شهرستان پلدختر در همسایگی استان خوزستان طی هفته گذشته موجب نشستن ذرات ریزگردها بر روی شبکه توزیع برق این شهرستان و با توجه به نم نم باران در این شهرستان موجب نوسان برق در پلدختر شد.

این در حالیست که از ساعت ۲۳ پنج شنبه شب تا عصر روز جمعه ۲۰ بار برق شهر پلدختر قطع شده و قطعی برق هر نوبت حدود دو ساعت طول کشید که نوسانات حاصل از قطع و وصل به لوازم برقی مردم آسیب و ضرر زیادی وارد کرده است.

همچنین به دنبال نوسان برق طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان پلدختر برق برخی چاههای آب روستاها دچار مشکل شد تا آبرسانی به مردم روستایی هم دچار اختلال شود.