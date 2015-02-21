جشنواره فیلم رشد در قائمشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی رئیس آموزش و پرورش قائمشهر پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه با بیان اینکه این جشنواره باید در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش فراگیر شود، اظهار داشت: فیلم های رشد می تواند در کیفی سازی نظام آموزش و پرورش تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی افزود: امروزه جشنواره فیلم رشد در سطح جهان رشد کرده است بطوریکه در این جشنواره علاوه بر فیلم های داخلی شاهد فیلم های خارجی نیز هستیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر با تأکید برارتقای جشنواره فیلم رشد در آینده ، بیان کرد : دانش آموزان می توانند با مشاهده این فیلم ها ، با فرهنگ های مختلف دنیا آشنا شده و از تبادلات فرهنگی در داخل و خارج از کشور بهره مند شوند .

رسولی با اشاره به اینکه فیلم رشد از دهه ۴۰ ، فعالیت خود را آغاز کرده است ، اذعان کرد : در سال ۴۲ نخستین جشنواره فیلم رشد ایران با مدیریت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد ، برگزار شد.

این مسئول با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد را در گذشته ، فستیوال فیلم های آموزش و پرورش می نامیدند ، خاطر نشان کرد: این جشنواره طی سالهای برگزاری ، با شناسایی و انتخاب فیلم های برتر رشد در حوزه آموزش و پرورش ، فعالیت های خود را گسترده تر کرد.

وی یادآور شد : در پانزدهمین جشنواره فیلم رشد همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۵۷، ۲۱ کشور حضور داشتند.

رسولی با بیان اینکه موضوعات فیلم های رشد باید در زمینه رشد نظام آموزش و پرورش باشد تا بتوانیم به کمک فیلم های آن به اهداف آموزش و پرورش دست پیدا کنیم ، گفت : جشنواره فیلم رشد در سراسر کشور از ۲ تا ۶ اسفند با موضوعات فیلم های تربیتی برای دانش آموزان به نمایش گذاشته می شود.