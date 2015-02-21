افزایش ۵ درصدی تعداد هتل های فارس

سید حسن سیادتان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هتل های فارس آمادگی کامل برای پذیرایی از مهمانان نوروزی را دارا هستند، اظهار داشت: با بهره برداری از هتل زندیه، که تا قبل از عید نوروز بازگشایی خواهد شد، تعداد هتلهای فارس به ۷۰ هتل و هتل آپارتمان خواهد رسید.

وی افزود: با وجود ظرفیتها و پتانسیل های فراوان فارس و امنیت پایدار موجود در کشور، استان فارس آمادگی پذیرایی از تمام تورهای توریستی کشورهای مختلف را دارد و فعالیت های گسترده ای در این امر مهم توسط صنوف گردشگری استان انجام شده است.

رئیس جامعه هتلداران فارس بیان کرد: هتل های استان چهار هزار و ۵۰۰ اتاق و هفت هزار و ۵۰۰ تخت ظرفیت دارند.

سیادتان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با تلاش جامعه هتلداران استان فارس تشویق سرمایه گذاران برای ساخت واحدهای اقامتی ارزان قیمت برای سال آینده در دست اقدام است.