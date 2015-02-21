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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

سیادتان به مهر خبر داد:

افزایش ۵ درصدی تعداد هتل های فارس

افزایش ۵ درصدی تعداد هتل های فارس

شیراز- رئیس جامعه هتلداران فارس گفت: تعداد هتل های استان فارس در مقایسه با عید نوروز سال ۹۳ پنج درصد افزایش یافته است.

سید حسن سیادتان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هتل های فارس آمادگی کامل برای پذیرایی از مهمانان نوروزی را دارا هستند، اظهار داشت: با بهره برداری از هتل زندیه، که تا قبل از عید نوروز بازگشایی خواهد شد، تعداد هتلهای فارس به ۷۰ هتل و هتل آپارتمان خواهد رسید.

وی افزود: با وجود ظرفیتها و پتانسیل های فراوان فارس و امنیت پایدار موجود در کشور، استان فارس آمادگی پذیرایی از تمام تورهای توریستی کشورهای مختلف را دارد و فعالیت های گسترده ای در این امر مهم توسط صنوف گردشگری استان انجام شده است.

رئیس جامعه هتلداران فارس بیان کرد: هتل های استان چهار هزار و ۵۰۰ اتاق و هفت هزار و ۵۰۰ تخت ظرفیت دارند.

سیادتان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با تلاش جامعه هتلداران استان فارس تشویق سرمایه گذاران برای ساخت واحدهای اقامتی ارزان قیمت برای سال آینده در دست اقدام است.

کد مطلب 2501998

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