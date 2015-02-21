آموزش پیشگیری از اعتیاد در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر شنبه در جلسه شورای مواد مخدر افزود: همه اقدامات و فعالیتها در حوزه مقابله با مواد مخدر این است که جامعه به سمت جامعه ای شاد و سالم سوق داده شود و در این راستا باید موضوعات پیشگیری و مقابله با اعتیاد در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.

وی اظهار داشت: بحث پیشگیری از اعتیاد باید از مدارس شروع شود و بعد در دانشگاهها به صورت خیلی گسترده تعمیق شود.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: گرایش جوانان در استان زنجان به سمت و سوی مواد مخدر صنعتی رشد داشته و این بسیار خطرناک است.

شهبازی تاکید کرد: باید موارد هشداری و آموزشی در بحث اعتباد مد نظر قرار گیرد و آموزش به عنوان کلید اصلی در پیشگیری و آگاه بخشی خانواده ها از اعتیاد به خوبی در جامعه ترویج داده شود.

وی افزود: فرمانداران در شهرستانها همایش پیشگیری از اعتیاد را برای خانواده ها در سال آینده مد نظر قرار دهند و نقشه راه برای خود تعریف کنند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان یاد آورشد: ۸ هزار میلیارد تومان در سال در کشور در بحث شیشه هزینه می شود که این میران مبلغ ۴۵ درصد بودجه شهرداری تهران است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان تصریح کرد: متاسفانه مصرف شیشه در استان زنجان و کشور نگران کننده است و باید سازمانهای آموزش وپرورش، ارشاد، رسانه ها و صدا و سیما و دانشگاهها هشدارهای لازم در خصوص این ماده خظر ناک را در اختیار مردم قرار دهندو در دانشگاهها و مدارس آگاه سازی لازم را داشته باشند.

شهبازی همچنین خواستار ارائه رایگان متادون درمانی به بانوان در مراکز mmtشد.