اجرای تفاهم نامه زیست محیطی ایران و لبنان ظرف چند ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد المشنوق پیش از ظهرشنبه درمراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با بیان این مطلب افزود: :برگزاری این نمایشگاه در سطح منطقه ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی، دنیا با چالش های زیست محیطی زیادی روبه رو است و از این رو حل آن نیازمند همکاری بین کشورها است.

وی با بیان اینکه آشنایی با اقدامات زیست محیطی ایران از نزدیک موجب افتخار است اظهار داشت: در سطح خاورمیانه و جهانی با چالش های سرنوشت ساز زیست محیطی مواجه هستیم بنابراین لازم است تصمیمات مهمی اتخاذ و آنها را اجرایی کنیم که این مسله بزرگی کار را نشان می دهد.

وزیر محیط زیست لبنان به تفام نامه زیست محیطی ایران و لبنان اشاره کرد وگفت: به زودی بندهای این تفام نامه اجرایی می شود.

وی با اشاره به جنگ ۳۳ روزه لبنان و خسارت های زیست محیطی از جمله ایجاد لکه نفتی در سواحل مدیرترانه در اثر این جنگ تأکید کرد: قدرادان ایران به دلیل حمایت بی دریغش از لبنان در این جنگ در سال ۲۰۰۶ هستیم.

المشنوق با اشاره به اینکه سال گذشته در سازمان ملل مصوبه ای مبنی بر پرداخت خسارت رژیم صیهونیستی به لبنان با اکثریت آرا به تصویب رسید اظهار داشت: ایران دراین زمینه نقش بسیار مهمی داشت.

وزیر محیط زیست لبنان یادآور شد: دربعد بین المللی و ملی تلاش می کنیم که جامعه خود را ازهر نوع آلودگی تکفیری پاکسازی کنیم. تلاش تمام کشورهای منطقه برای ریشه کن کردن افکار تکفیری مشخص است و از این رو باید کشورها با همدلی پیش روند و قطعا در آینده نزدیک شاهد ریشه کنی افکار تکفیری خواهیم بود.

وی افزود: همانطور که درمحیط زیست به دنبال محیطی سبز وپاک هسیتم در سیاست نیز به دنبال محیطی سبز وپاک هستیم که مقاومت ازآن نشات می گیرد.