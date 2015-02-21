حلقه های صالحین یک حرکت موثر جهادی است/ تزکیه مقدم بر تعلیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سیاوشی ظهر شنبه در همایش مربیان و سرگروه های حلقه های صالحین و برنامه اردوی فرهنگی و تربیتی اظهار داشت: برترین هنر هر جامعه تعلیم و تربیت نیروی انسانی آن جامعه است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر مملکت است، ادامه داد: این سرمایه زمانی کارآمد و موثر خواهد بود که به شکل صحیح تعلیم دیده باشد.

مسئول بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه خانواده و جامعه ارکانی هستند که علاوه بر آموزش و پرورش در تربیت افراد نقش دارند، افزود: جامعه و خانواده نیز تربیت شدگان دیروز آموزش و پرورش هستند.

سیاوشی با اضافه کردن این مطلب که تزکیه و تعلیم ۱۱ مرتبه در قرآن کریم آورده شده است، ادامه داد: از این تعداد ۱۰ بار تزکیه مقدم بر تعلیم آمده و این نشان از اولویت تربیت بر آموزش دارد.

وی با اعلام آنکه کارگروه های صالحین نیز تزکیه است، ‌بیان اشت: در حقیقت مرکز فکر حلقه های صالحین، سرگروه ها، مربیان و مدیران هستند.

مسئول بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تاکید بر این مطلب که هزینه در تعلیم و تربیت سرمایه گذاری است، اذعان داشت: بحث تعلیم و تربیت با همه اهمیتش با بخشنامه و دستوالعمل حل نمی شود و تنها نیاز به حرکت های موثر جهادی دارد که حلقه های صالحین از جمله این حرکت هادی جهادی است.

سیاوشی ادامه داد: در برنامه امروز ۵۰۰ نفر از سرگروه ها و مربیان حلقه های صالحین حضور دارند و به دو مبحث سکولاریسم و فضای مجازی و تهدیدات و آسیب های مربوط به آن پرداخته می شود.

وی عنوان کرد: در پایان این مراسم که بعدازظهر امروز انجام می شود از ۳۵ نفر از فعالان حلقه های صالحین و مربیان، مدیران و معلمان برتر کانون های بسیج استان تقدیر به عمل خواهد آمد.

مسئول بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اعلام اینکه نیمی از فرهنگیان استان بسیجی هستند، ‌گفت: هدف این برنامه غنی سازی محتوای فکری حلقه های صالحین است که توسط سرگروه و مربیان تغذیه می شود.

سیاوشی به ۵۷۰ حلقه صالحین در استان اشاره و عنوان کرد: این همایش برای لایه دوم و سوم این حلقه برگزار شده است.

وی افزود: بطور کلی طرح شجره طیبه صالحین از محوری ترین برنامه های بسیج است که برنامه هایی حول آن تعریف می شود.