به گزارش خبرنگار مهر، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای اجاره و یا خرید هرگونه دکل حفاری خارجی در سطح پروژه ها و طرح‌های صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع اعلام کرد.

در این بخشنامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب به تمامی شرکتهای توسعه ای و بهره بردا vd صنعت نفت و گاز کشور توصیه شده از عقد قرارداد اجاره و یا خرید دکل خارجی تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

با گذشت چند روز از ابلاغ این بخشنامه نفتی، مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکتهای حفاری ایران از بیکاری دو دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی این مجموعه در صنعت نفت خبر داده است.

هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال امروز با بیان اینکه این مجموعه آماده ارائه خدمات حفاری به شرکت‌های نفتی ایران با قیمتی به مراتب ارزان تر در مقایسه با دکل‌های حفاری خارجی است، گفت: عطف به دستور مدير عامل شركت ملي نفت در خصوص ب i كارگيري ظرفيت مازاد پيمانكاران ايراني به جاي خارجي ها، هم اكنون دكل حفاري دريايي سحر یک در خليج فارس و یک دکل حفاری خشکی بیکار هستند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی امکان ارائه خدمات حفاری به پروژه های صنعت نفت و گاز ایران در خلیج فارس با نرخ حداقل ده هزار دلار روزانه كمتر از دكل‌هاي خارجي وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که هزینه خدمات دکل‌های حفاری خارجی و به ویژه چینی در خلیج فارس به مراتب بیش از این است.

وی افزود: در بخش خشكي هم يكسالي است كه يك دستگاه حفاری بيكار بوده و این در حالی است که به يكي از محل‌هاي حفاري مناطق نفتخيز جنوب طبق دستور حمل و برپا صادر شده ولي شروع به كار داده نشده است.