همایش بزرگ روز مهندسین ۴ اسفندماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مهدی صالح پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل مجتمع شهید آوینی سپاه برگزار شد اظهارداشت: در سال ۷۹ با دستور رهبری مبنی بر تخصصی شدن اقشار، سازمان بسیج مهندسین و زیرشاخه های آن تشکیل شد که این سازمان نیز مانند سایر زیر مجموعه های بسیج اهدافی چون توسعه فرهنگ و ارزش های بسیج در عموم فعالیت ها، بهره گیری از توان مهندسین بسیجی در حوادث غیرمترقبه و موارد پدافند غیرعامل، ترویج روحیه جهادی با استفاده از دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به ساخت پل بعثت در دوره جنگ به عنوان شاهکار مهندسی در مناطق جنگی توسط مهندسین کشور، ادامه داد: در طول دوران جنگ جامعه مهندسی کشور ۱۴۰۰ شهید بسیجی را تقدیم کشور کرده است که در این بین سهم استان قزوین ۲۷ شهید بسیجی است که جا دارد یاد و خاطره آنها را در هر شرایطی زنده نگاه داشت.

فعالیت های کلینیک صنعت بسیج مهندسین گسترش می یابد

صالح پور در رابطه با کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین گفت: سال گذشته با همکاری دستگاه ها کلینیک صنعت در هفته دفاع مقدس افتتاح شد که این کلینیک با هدف عارضه یابی و ارائه مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی فعالیت می کند.

وی افزود: متخصصین این مرکز همگی متشکل از اعضای بسیج مهندسین با تحصیلات ارشد و دکتری و تخصص های مختلفی چون مکانیک، الکترونیک، مدیریت و امثالهم هستند که به صورت سیستماتیک و مشخص با معرفی واحدهایی مشکلات دار به ما به ارائه خدمات به آنها می پردازند.

مسئول بسیج مهندسین صنعتی و عمرانی استان قزوین گفت: این مرکز برعکس مراکز مشاوره ای که در ازای ارائه خدمات و موفقیت احتمالی و عدم موفقیت مبالغ سنگینی را دریافت می کنند هرگز با انگیزه کسب درآمد فعالیت نمی کند بلکه حتی خارج از ساعات اداری و تنها برای افزایش تولید و بهبود اقتصاد کشور در حال تلاش و ارائه خدمات است.

صالح از پور فعالیت های کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین را در سایر حطیه ها یاد کرد و افزود: ممکن است معضلات برخی از واحدها مربوط به تأخیر آنها در بازپرداخت وام ها و یا مشکلاتی که مربوط به ترخیص کالا می شود، باشد که در آن صورت نیز اعضای کلینیک با حضور در شورای گفت و گو که متشکل از مقامات بلندپایه استان چون دادستان و مدیرکل دادگستری است، مسئله را حل می کنند.

همایش بزرگ روز مهندسین ۴ اسفندماه برگزار می شود

مسئول بسیج مهندسین صنعتی و عمرانی استان قزوین گفت: به منظور پاسداشت روز مهندسین همایش بزرگ این روز به همت سازمان بسیج مهندسین و مشارکت سایر دستگاه ها در روز ۴ اسفندماه جاری برگزار می شود.

صالح پور ادامه داد: ساعت برگزاری این همایش ۱۵:۳۰ و محل آن نیز سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی است که دکتر کفایتی مسئول بسیج مهندسین کشور و سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمل مدعوین و سخنرانان این همایش هستند.

وی بیان کرد: پس از این همایش در سال آینده نیز برای اولین بار همایش بزرگداشت شهدای مهندسی رزمی ۸ سال جنگ تحمیلی به همت سازمان بسیج مهندسین برگزار خواهد شد.