فریدون حردانی سرمربی استقلال اهواز شد

ارسطو جهانداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در طول نیم فصل اول و تاثیرات منفی آن بر تیم، متاسفانه استقلال اهواز در نیم فصل دوم نتایج مطلوبی كسب نكرده كه امیدواریم بتوانیم با تدابیر اندیشیده شده در ادامه بازی ها نتایج بهتری را كسب كنیم.

وی افزود: در این خصوص تغییراتی را در كادر فنی تیم انجام داده ایم كه انتصاب فریدون حردانی از مربیان خوزستانی به عنوان سرمربی تیم با توجه به تجربیات بالایی كه دارد می تواند نقش به سزایی در كسب نتایج مطلوب تیم داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز تصریح كرد: از آنجایی كه تا پایان فصل، زمان زیادی مانده است؛ شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر داریم كه كسب نتیجه برد در مقابل تیم فولاد نوین خوزستان می تواند ما را در مسیر این صعود قرار دهد.

جهانداری با انتقاد از عملكرد ضعیف مدیریت فدارسیون فوتبال كشور اظهار كرد: اتابک نمازی و مصطفی نوروزی دو نفر از بازیكنان تیم در نیم فصل اول، بدون هماهنگی و فسخ قرارداد، به تیم های شهرداری تبریز و مس كرمان ملحق شدند كه در این خصوص شكایت خود را به فدراسیون اعلام كردیم كه متاسفانه باید گفت به علت اینكه تصمیمات برخی از كمیته های فدراسیون ناعادلانه گرفته می شود، رای به نفع دو بازیكن خاطی صادر شد.

وی ادامه داد: در جریان این شكایت كلیه مدارک و مستندات خود را به فدراسیون ارائه كردیم ولی نتیجه عادلانه ای نصیبمان نشد و رای فدراسیون به نفع پیوستن این دو بازیكن به دو تیم صادر شد.

جهانداری این عملكرد كمیته های فدراسیون را ناشی از مدیریت و نظارت ضعیف فدراسیون عنوان كرد.