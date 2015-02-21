تجلیل از عاشیق رسول قربانی همزمان با جشنواره هنری ایران آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر برنامه ریزی های صورت گرفته برای نکوداشت هشتادمین سال تولد عاشیق رسول قربانی و تجلیل از مقام هنری وی و نیز رونمایی از کتاب «سینه مده سسله نن سازیم وار منیم» افزود: مقرر بود این برنامه چهارم اسفند سالجاری در فرهنگسرای الغدیر انجام شد که با پیشنهاد حوزه هنری کشور مبنی بر برگزاری این مراسم همزمان با جشنواره هنری ایران آینده، سال ۹۴ برگزار خواهد شد.

وی تبیین و ترویج سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ در محورهای خلاقیت و نوآوری، بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات، تشریک مساعی، مدیریت استراتژیک و تولید محتوای هنری توسط سازمان حوزه هنری کشور را از جمله برگزاری جشنواره ایران ۱۴۰۴ اعلام و تصریح کرد: این جشنواره هفته دولت سال آینده برگزار می شود و تمامی استان‌ها می‌توانند در رشته هایی چون شعر، داستان، سرود، پویانمایی، انیمیش، کاریکاتور، نقاشی، شعر پایداری، فیلم، معماری، هنرهای حجمی و تجسمی و موسیقی در آن شرکت کنند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با تاکید بر حضور قدرتمند هنرمندان استان در بخش های جنبی این جشنواره اظهار داشت: گنجاندن بخشی با عنوان چشم انداز ایران اسلامی در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در جشنواره دست های کوچک دعا، تجلیل از مقام هنری عاشیق رسول قربانی به همراه رونمایی از کتاب «سینه مده سسله نن سازیم وار منیم»، ارائه آثار فاخر در چهارمین جشنواره تولیدات و آثار استانی حوزه هنری در اصفهان با افق سند چشم انداز و برگزاری کنگره بین المللی شهریار با بار علمی و رویکردی متفائت نسبت به سال های گذشته بخشی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای جشنواره ایران آینده از سوی حوزه هنری استان است.