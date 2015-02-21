دستگيری سارق لوازم داخل خودرو با ۱۵ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ حسن سماواتي در اين باره گفت: به دنبال وقوع چندين فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان موضوع در دستور کار ماموران اداره تجسس کلانتري هاي شهر ايلام قرار گرفت.

وي افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتي ردپاي سارق حرفه اي و سابقه داري در اين پرونده به دست آمد که تلاش براي دستگيري اين فرد آغاز شد.

جانشين انتظامي استان ايلام گفت: ماموران کلانتري۱۱شهرستان ايلام موفق شدند پس از شناسايي متهم او را در يک تعقيب و گريز يک ساعته در يکي از محلات شهر ايلام دستگير کنند.

سرهنگ سماواتي تصريح کرد: متهم پس از دستگيري تا کنون به ۱۵ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است که پس از تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي شد.

سلامتي مردان در هفته سلامت

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان ايلام در هفته سلامت مردان گفت: بسياري از تصادفات قابل پيشگيري و يا مي توان از ميزان جراحات آن كاست.

سرهنگ محمد رسولي عنوان كرد: بسياري از تصادفات قابل پيشگيري و حتي اگر نتوان از آنها پيشگيري کرد مي توان از ميزان جراحات ناشي از آنها کاست.

وي با تاكيد بر بستن كمربند ايمني هنگام رانندگي حتي براي خودروهاي داراي كيسه هوا تصريح كرد: هميشه مراقب رانندگان ديگر باشيد و رانندگان مسن تر لازم است با توجه به اينکه واکنش هايشان کندتر شده احتياط بيشتري به خرج دهند، يعني اينکه نسبت به ماشين جلويي فاصله بيشتري را حفظ کنند، سرعت ماشين را خيلي بالا نبرند.

اجراي طرح ارتقاء انضباط ترافيکي در شهرستان دره شهر

جانشين انتظامي شهرستان دره شهر از اجراي طرح ارتقاء انضباط ترافيکي به ويژه برخورد با وسايل نقليه متخلف در اين شهرستان خبر داد.

سرگرد مهرداد عليمحمدي در اين راستا اعلام داشت: اين فرماندهي همواره در جهت آموزش، فرهنگ سازي و ترغيب رانندگان وسايل نقليه به رعايت قوانين و مقررات، تمام تلاش خود را به کار برده، اما متأسفانه درصدي از رانندگان مرتکب تخلفاتي مي شوند.

وي افزود : در اين طرح علاوه بر ساماندهي تردد وسايل نقليه به ويژه موتورسيکلتها، حفظ حقوق شهروندي و افزايش انضباط عبور و مرور در ايام پاياني سال نيز بيشتر مد نظر خواهدبود.

سرگرد عليمحمدي تصريح کرد: با تخلفاتي از قبيل حرکت يا پارک وسيله نقليه در پياده روها، حرکت در خلاف جهت، ايجاد صداي ناهنجار و آلودگي صوتي، انجام حرکات نمايشي و مخاطره آميز، عدم استفاده از کلاه و کمربند ايمني، دودزا بودن وسيله نقليه، دودي کردن شيشه خودروها، ايجاد مزاحمت براي نواميس به ويژه دانش آموزان در ساعات تعطيلي مدارس و... برخورد گرديد.

توقيف۵۰ دستگاه خودرو و موتورسيکلت متخلف

جانشين انتظامي شهرستان ملکشاهي در استان ايلام از توقيف ۵۰دستگاه خودرو و موتور سيکلت متخلف در اين شهرستان خبر داد.

سرگرد نوروز شريعتي اظهار داشت: به منظور پاکسازي مناطق آلوده و همچنين برخورد با اراذل و اوباش و راکبين موتور سيکلت هاي متخلف که با تغيير در وسيله نقليه خود نارضايتي شهروندان را به دنبال داشت طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در چند مرحله برگزار شد.

وي افزود: در اين راستا تعداد ۳۳ دستگاه موتور سيکلت متخلف که با حرکات مارپيچ، تغيير در صداي وسيله نقليه و همچنين مزاحمت براي دانش آموزان توقيف و به پارکينگ منتقل شدند.

سرگرد شريعتي تصريح کرد: در اجراي اين طرح ها نيز تعداد ۱۷ دستگاه خودرو متخلف نيز توقيف شدند.

جتنشين انتظامي شهرستان ملکشاهي در پايان با اشاره به اينکه پليس حافظ نظم و امنيت در جامعه است گفت: نيروي انتظامي با کساني که به هر نحوي بخواهند آسايش شهروندان را سلب نمايند برخورد قانوني خواهد کرد.