به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مثبت زنان در تمامی عرصه‌ها، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اولین قدمی که برای پیشرفت ورزش بانوان موثر است، اصلاح دید مسئولان نسبت به حوزه ورزش و فراهم کردن شرایطی جهت حضور بانوان در این عرصه است.

وی در ادامه با انتقاد از اختصاص 10 درصد بودجه ورزشی به حوزه ورزش بانوان افزود: ریاست فدراسیون‌ها باید نگاهی برابر به ورزش زنان و مردان داشته باشند و با توجه به وجود ظرفیت مدال‌آوری در عرصه ورزش بانوان، بودجه بیشتری را در اختیار ورزش آنها قرار دهند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بستر حضور موثر بانوان در عرصه ورزشی فراهم شد، عنوان کرد: لازم است اماکن ورزشی به صورت گسترده‌تری در اختیار بانوان قرار گیرد چرا که در حال حاضر تقریبا بانوان یک سوم مردان امکان استفاده از یک مکان ورزشی را دارند.

وی که با سایت خانه ملت گفتگو می‌کرد، با تاکید بر لزوم مدیریت ورزش بانوان به دست خود آنها، یادآور شد: تاکنون اقدامات شایسته‌ای را از سوی زنان ورزشکار در عرصه‌های مختلف حرفه‌ای، داوری، مربیگری و غیره شاهد بوده‌ایم، لذا لازم است در عرصه مدیریتی نیز به آنها اعتماد شود.

تابش در ادامه یادآور شد: بانوان می‌توانند در کنار در اختیار داشتن سمت‌هایی مثل معاونت ورزش بانوان از پس ریاست کمیته‌ها، هیات مختلف ورزشی و حتی ریاست فدراسیون‌ها نیز بربیایند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر در زمینه حضور ملی و بین‌المللی بانوان برنامه‌ریزی بلندمدت نشود، آنها انگیزه خود را برای این حضور از دست خواهند داد، عنوان کرد: لازم است از تمامی ظرفیت بانوان برای مدال آوری استفاده کنیم و این وظیفه وزارت ورزش و جوانان است که برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه را داشته باشد.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برخی مشکلاتی که در حوزه ورزش زنان وجود دارد، حضور برخی فرصت طلبان با انگیزه‌های غیرورزشی است که لازم است مسئولان مربوطه در این زمینه دقت نظر داشته باشند و حمایت کافی از زنان ورزشکار را به عمل آورند.