وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به زنجان سفر می کند

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای برگزاری جشنواره حضرت زینب (س) علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه به زنجان سفر می کند.

وی اظهار داشت: افتتاح این جشنواره روز دوشنبه در فرهنگسرای امام خمینی بعد از ظهر ساعت ۱۵,۳۰ است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه هنرستان هنرهای زیبای زنجان شرکت می کند.

مقدم تاکید کرد: نشست با منتخبین اصحاب فرهنگ و هنر و نخبگان هم از برنامه های حضور جنتی در زنجان است.

وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره ملی حضرت زینب (س) ساعت ۱۵,۳۰روز سه شنبه در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار می شود.