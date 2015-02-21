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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

در ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو؛

صالحی و مونیز با حضور معاونان ساعت ۱۴ به وقت ژنو دیدار می کنند

صالحی و مونیز با حضور معاونان ساعت ۱۴ به وقت ژنو دیدار می کنند

مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا ساعت ۱۴ به وقت ژنو با مذاکرات صالحی ، عراقچی و روانچی با مونیز و شرمن ادامه خواهد داشت .

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بعد از ظهر امروز در ژنو با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش علی اکبرصالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان ساعت ۱۴ به وقت ژنو (۱۶:۳۰ به وقت تهران) به همراه سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی بر سر میز مذاکره با وزیر انرژی آمریکا و معاونان وزیر امور خارجه این کشور خواهند نشست.

علی اکبر صالحی صبح امروز عازم سوئیس شد. 

صالحی در سفر به سوئیس قرار است علاوه بر دیدار با وزیر انرژی آمریکا با همتای سوئیسی خود نیز ملاقات کند.

علی اکبر صالحی به عنوان معاون رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ همراه تیم مذاکره کننده است و در موضوعات فنی مذاکره خواهد کرد . 

کد مطلب 2502019

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