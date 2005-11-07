مهرداد قلي پور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به مشكلات موجود در زمينه تحقق استمهال وام صياددان كيلكا افزود: در حال حاضر سازمان مديريت اعلام كرده كه پرداخت استمهال وام صييادان كيلكا از سال 80 تا 83 يابد از طريق كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي پرداخت شود و اين در حالي است كه اين وزارتخانه خواستار پرداخت اين رقم ازاعتبارات طرح تعديل شده است .

وي با انتقاد از وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي صياددان گفت: متاسفانه علي رغم ملاقات ماه گذشته تشكلهاي صيادي با وزير جهاد كشاورزي وقول مساعدت و پيگيري مشكلات از سوي ايشان تا كنون نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته بلكه اين وزارتخانه حاضر به پرداخت استمهال وام صيادان كيلكا از محل كمكهاي فني و اعتباري خود نيست .

قلي پوراظهار داشت: آيا سازمان مديريت بايد رديف پرداخت را مشخص كند يا وزارت جهاد كشاورزي ؟

وي در مورد پيگيريهاي صيادان شمال كشوردرخصوص كاهش صيد كيلكا تاكيد كرد: درر استاي پيگيري صيادان كيلكا از تمامي دستگاههاي اجرايي براي استمهال وام ، هيات وزيران در بهمن ماه سال 83 مصوبه اي مبني بر بخشودگي اصل سود وام ، جريمه دير كرد و كارمزد صيادان كيلكا و صنايع وابسته را (از سال 80 تا 83 ) به تصويب رساند .

قلي پور تصريح كرد: اين در حالي است كه علي رغم اعلام رديف ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پرداخت سه ميليارد و 250 ميليون تومان استمهال وام ( از سال 80 تا 83 ) ازطريق كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي، اما كوتاهي اين وزارتخانه موجب تاخير در پرداخت شده است .

قلي پورتاكيد كرد: اين در حالي است كه هنوز خسارت سالهاي 82 ، 83 و 84 صيادان كيلكا پرداخت نشده است .