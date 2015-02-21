سبک عزاداری عاشورا در دیگر مراسمهای سوگواری استفاده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين روحانی نژاد صبح شنبه در چهارمین نشست شورای هیئات مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: کاری که هیئت‌های مذهبی انجام می‌دهند کار بسیار ارزشمند و معنوی است و مراجع معظم تقلید در فتواهای خود، عزاداری اهل بیت را جزو افضل قروبات الهی می‌دانند.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین راه‌ها برای تبرک به پیشگاه احدیت همین توجه و برپایی عزاداری حضرات معصومان است، افزود: هر کس با حب آل محمد از دنیا برود، با سیره پیامبر از دنیا رفته است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در سطح کشور ۹۰ هزار هیئت مذهبی به ثبت رسیده است و برای اینکه امور شورای هذهبی در کشور ساماندهی شود، شوراهای شهرستان و استان‌ها را تشکیل دادند.

وی گسترش معارف اهل بیت را به عنوان مهمترین ماموریت شوراهای هیئت‌های مذهبی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: همه هیئت‌ها باید دارای روحانی، استاد قرآنی، مداح، رابط فرهنگی و . . . باشند که باید از جوانان نیز در این هیئت ها به خوبی استفاده شود.

روحانی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا خرافات و آسیب‌ها وارد هیئت‌های مذهبی و مراسمات نشود، اضافه کرد: زمانی خواستیم که شمایل از برنامه‌ها جمع‌آوری شود و این کار با جایگزین کردن تصاویر ضریح ائمه و همچنین تصاویر شهدا انجام شد.

خرافات و آسیب‌های برنامه‌های مذهبی با کار فرهنگی جایگزین شوند

وی با بیان اینکه در زمینه باید از برخوردهای خشن جلوگیری شود، افزود: برای از بین بردن بدعت‌ها و خرافات باید کار فرهنگی انجام شود و باید روشنگری در این زمینه صورت بگیرد و آفت‌ها و آسیب‌ها با منطق و عقلانیت و جایگزین مناسب رفع شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ تا ۱۵ میلیون حافظ قرآن در کشور، بیان داشت: هیئت‌های مذهبی نیز باید سهم خود را در این زمینه مشخص کنند و بیان کنند که چند حافظ را می‌توانند تربیت کنند.

وی افزود: دشمنان اسلام فهمیدند که قدرت نفوذ اسلام در جهان در حال افزایش است و تلاش کردند تا بین مسلمانان نفاق ایجاد کنند که هیئت‌های مذهبی با تجربه خود می‌توانند این حرکت دشمنان را خنثی کنند.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه مسئله اهل بیت و تکفیری ها و وهابی ارتباطی به شیعه و برادران اهل سنت ندارد، تصریح کرد: این اقدامات در راستای تخریب اسلام و ایجاد نفاق بین شیعه و سنی است.

وی در ادامه به ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: در برخی متاطق ۱۰ یا سه یا پنج روز مراسمات ایام فاطمیه برگزار می‌شود که باید به عرف هر منطقه توجه کرد ولی مقام معظم رهبری نیز در این ایام پنج روز را به عنوان عزاداری انتخاب می‌کنند که از سوم فرودین آغاز می‌شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امسال نیز مراسمات سنتی مردم برگزار شود در ایام نوروز و سپس از سوم فرودین چهره شهر برای برگزاری مراسمات ایام فاطمیه شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: به غیر از دهه فاطمیه و ایام عاشورا، دیگر برنامه‌های عزاداری نباید به شکل و سبک ایام عاشورایی برگزار شود و هر مراسم باید به سبک خود انجام شود.

روحانی نژاد تاکید کرد: از دهه‌هایی که برخی افراد می‌خواهند ایجاد کنند، باید پرهیز شود و کارهای فرهنگی بیشتری در این زمینه انجام شود و به این موضوع باید به صورت محتوایی بپردازیم.