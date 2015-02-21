رانندگان احتیاط ونکات ایمنی را در مسیرهای مواصلاتی اهر رعایت کنند

محمد مصیب زاده به خبرنگار مهر در اهر گفت: به دلیل بارش برف و یخبندان در سطح مسیرهای مواصلاتی شهرستان اهر از همشهریان درخواست می شود تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند همچنین شماره ۱۴۱ آماده پاسخگویی به وضعیت راه های شهرستان است.

وی در ادامه افزود: بارش برف و برودت هوا موجب لغزندگی برخی جاده ها و راههای مواصلاتی شهرستان اهر گردیده است اما اکیب های راهداری این اداره تلاش می نمایند تا راه های مواصلاتی شهرستان را باز نگهداشته و از بروز مشکلات برای همشهریان عزیز در سفر های ضروری جلوگیری کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر، از مردم خواست تا با حفظ خونسردی و آرامش خود به رانندگی بپردازند و در صورت کافی نبودن تجهیزات لازم این فصل مانند زنجیر چرخ و لاستیک های برفی و یخ شکن از سفر خودداری کنند چون این کار علاوه بر خود، دستگاه های امداد ونجات را نیز با مشکلاتی عدیده ای مواجه می کند.

مصیب زاده در پایان گفت: از رانندگان درخواست داریم در بین خطوط حرکت و به تذکرات مأمورین راهداری و پلیس راه توجه کرده و حتماً قبل از اقدام به سفر با تماس با شماره تلفن ۱۴۱ از وضعیت راه ها ی حوزه استحفاظی شهرستان اهر اطمینان حاصل کنند تا شاهد حوادث ناگواری در این شهرستان نباشیم.