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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

نخستین جشنواره مهارت های حرکتی پایه در مشهد برگزار شد

نخستین جشنواره مهارت های حرکتی پایه در مشهد برگزار شد

مشهد-رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی از برگزاری نخستین جشنواره مهارت های حرکتی پایه و ژیمناستیک عمومی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی حسین معماریان بیان کرد: هیئت ژیمناستیک استان با همکاری هیئت ورزش های همگانی و باشگاه کودک و آینده نخستین جشنواره مهارت های حرکتی پایه و ژیمناستیک عمومی در سالن ژیمناستیک استاد «یزدزاد» برگزار شد.

وی افزود: مهدکوک های نورالخضراء، بهشت گلها، باغ گل، افق، ارم، الوان و باشگاه کودک و آینده در این جشنواره حضور داشتند.

رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی استعدادیابی و معرفی ورزشکاران مستعد به پایگاه قهرمانی استان و تقویت و همگانی کردن ورزش ژیمناستیک در جامعه را از جمله اهداف این جشنواره عنوان کرد.

لازم به ذکر است این جشنواره همزمان در استان های گیلان، تهران، اصفهان، لرستان، کرمان و خراسان جنوبی برگزار شد.

کد مطلب 2502022

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