به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن شکراللهی صبح شنبه در خلال برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی هلال احمر در سمنان ضمن تاکید بر اینکه این المپیاد توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی دارد تصریح کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری امر به ورزش امر به معروف است و ما هم با این دیدگاه میزبانی مسابقات را قبول کردیم تا امر به معروف عملی و بدون حاشیه داشته باشیم.

به گفته وی ارتقاء و آزمون سطح آمادگی جسمانی جوانان همکار هلال احمرهم از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد بود که تا حد زیادی به اهداف دست یافتیم.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان خاطر نشان کرد: برگزاری این المپیاد با این سطح وسیع یک اتفاق مهم ورزشی نیز برای استان محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از مدیریت جدید سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: برگزاری این المپیاد هزینه زیادی دارد که مدیریت جدید سازمان جوانان آن را تقبل کرد تا این حرکت زیبا و موثر و تاثیرگذار در ارتقاء جسمی و فرهنگی جوانان اتفاق بیفتد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان برگزاری این المپیاد را یک مانور برای جمعیت هلال احمر استان نامید و گفت: ما سعی کردیم در برگزاری این المپیاد به خود متکی بوده و کمترین زحمت را برای دیگر سازمان ها و نهادها داشته باشیم چون برگزاری موفقیت آمیز آن را یک مانور آمادگی برای خودمان می دانیم و سعی می کنیم روز به روز این آمادگی را ارتقاء بخشیم.

شکرالهی درباره متوقف شدن مسابقات دومیدانی هم گفت: به میمنت ورود جوانان نجیب و مهربان جمعیت هلال احمر به استان سمنان شاهد نزول رحمت الهی در این استان کویری بودیم هر چند که سبب توقف مسابقات ما شد اما دل مردم را شاد کرد و انشاء الله مسابقات را از روز شنبه از سرمی‌گیریم.

وی ابراز امیدواری کرد که مسابقات در هر دو بخش دختران و پسران با موفقیت و بدون حاشیه به پایان رسیده و جوانان با سلامت راهی زادگاه خود شوند.

المپیاد ورزشی هلال بهترین مانور برای نمایش پتانسیل نیروی جوانان است

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان نیز که از سازمان‌های فعال در عرصه ورزش سمنان به ویژه رشته فوتبال محسوب می شود در این گفتگو اظهار داشت: استان های بزرگ و توانمند باید میزبانی های بزرگ را هم بپذیرند تا قابلیت ها و توامندی ها و پتانسیل‌هایشان در سطح کشور مطرح شده و نمایش داده شود.

امیر علی عموزاده ضمن ابراز خرسندی از میزبانی استان سمنان در این المپیاد اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان تاکنون ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با جمعیت هلال احمر داشته و در برگزاری بسیاری از مراسم ها و مناسبت ها و جشن ها کمک حال هم بودیم اما افتتاحیه این مسابقات نشانگر پتانسیل بسیار خوب نیروی انسانی این جمعیت بود که از این پس باید بیشتر مورد توجه ما قرار بگیرد و از آن نهایت استفاده را برای داشتن شهر و اجتماعی بهتر ببریم.

دستاورد المپیاد هلال برای شهر سمنان آشنایی هزار و ۸۰۰ نفر با این شهر پرجاذبه است

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این خصوص گفت: برگزاری این برنامه های فرهنگی هنری از لازمه های توسعه فرهنگی هر شهر است و برگزاری این المپیاد رد سمنان را به فال نیک می گیریم.

مجید نظری ضمن تحسین مراسم افتتاحیه المپیاد افزود: حداقل فایده ای که برگزاری این المپیاد برای استان و شهر سمنان دارد این است که ورزشکارانی زیادی از اقصی نقاط کشور به استان آمده و با آداب و رسوم و جاذبه های گردشگری ما آشنا می شوند و می توانند مبلغان خوبی برای ما باشند.

وی از عملکرد هلال احمر استان هم ابراز رضایت کرد و افزود: اقدامات خوبی به ویژه در بخش جوانان انجام شده و بارقه‌های امید در میان جوانان ما ایجاد و جوانان بسیاری جذب این جمعیت صلح دوست و عام المنفعه شدند.