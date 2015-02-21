به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت و ترتیل و مفاهیم قرآن صبح امروز شنبه دوم اسفند با سخنرانی حجت الاسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این سازمان برگزار شد.

حسینی گفت: سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم از ۶ اسفند تا ۱۱ اسفندماه در تبریز برگزار می شود. این مسابقات خاص سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه مسابقات کشور جمهوری اسلامی ایران است. اوقاف هم یک نهاد فرهنگی است فعالیتهای قرآنی هم پایه و اساس فعالیتهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است چرا که اینجا کشوری است که برای اعتلای قرآن و اجرای احکام قرآنی انقلاب کرده است و شعار این انقلاب اجرای قوانین قرآنی در این حکومت است.

وی افزود: اگر بخواهیم احکام و فرهنگ قرآن را در کشور جاری کنیم بایستی زیرساختها آماده شوند و در عرصه های آموزشی و تبلیغ و ترویج قرآن و پژوهش و تحقیق این فعالیت ها شکل بگیرند. برگزاری مسابقات قرآن به عنوان یک فعالیت تبلیغی ترویجی در عرصه آموزش و پژوهش هم در راستای چنین فعالیتی است.

حسینی ادامه داد: این مسابقات که از سال ۱۳۶۰ به همت جمهوری اسلامی ایران و با اهتمام سازمان اوقاف و امور خیری برگزار شده توانسته نقش مؤثری در توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی داشته باشد. این مسابقات باعث شده مراکز آموزشی با جدیت فراوان کارهای خود را انجام دهند. بخشی از فعالیتهای پژوهشی ناظر به برگزاری این مسابقات است.

وی تصریح کرد: امروز این مسابقات صرفاً در حفظ و قرائت نیست بلکه در رشته ترجمه و تدبر در قرآن ترتیل و مفاهیم قرآنی برگزار می شود. در حاشیه این مسابقات انواع برنامه های آموزشی و همایشی برگزار می شود. در ابنتدا مسابقات شهرستانی و بعد استانی برگزار شد و برگزیدگان آن در مرحله نهایی مسابقات کشوری برگزار می شود. در بزرگسالان در دو قسمت بین برادران و خواهران این مسابقات برگزار خواهد شد.

حسینی یادآورشد: بالغ بر یک میلیون و نهصد هزار نفر از شهرستانی ها در این مسابقات شرکت کرده اند و ۱۹۲۰ مسابقه در ۳۸۶ شهرستان رقم خورده است تا به عرصه استانی رسیده ایم. در مرحله استانی هم مسابقات در ۳۱ استان در سطح منتخبین که ۶۰۰۰ نفر بودند برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات به همت دستگاه های فرهنگی استان آذربایجان غربی و استاندار این استان و به خصوص سازمان و امور خیریه این استان امسال در تبریز برگزار میی شود. تا کنون با برپایی ۲۰۰ محفل انس با قرآن به پیشواز این مسابقات رفته ایم قاری معروف مصری احمد السید شحات هم به این مسابقات دعوت شده است. ۴۷۰ نفر منتخب به مرحله کشوری راه یافته اند ۲۲۰ نفر خواهر و ۲۵۰ نفر برادر. در مسابقات اساتید راهنما در نظر گرفته شده اند تا پس از قرائت و اجرای شرکت کننده نقاط ضعف و قوت او را به او گوشزد کند. امسال بر تعداد اساتید راهنما افزوده ایم.

حسنی بیان داشت: قصدمان این است که مشارکت عموم را بدست آوریم. با برنامه هایی که داریم رقابتی برای عموم مردم فراهم کنیم رقابتی برای عموم مردم فراهم آورده ایم که بتوانند یک دور خلاصه با ترجمه و قرائت و تفسیر قرآن آشنا شوند. در هر بخش ۵ برگزیده داریم که امسال ۲۰ درصد به جایزه ها افزوده شده است. این مسابقات نخبگان قرآنی را معرفی می کند اما عموم مردم انسشان با قرآن بیشتر خواهد شد. طرحی هم داریم که در فضای مجازی امکان آموزش به مخاطبان را فراهم کنیم. مسابقات در رشته حفظ در ۵ جزء ۱۰ جزء و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن برگزار می شود. در صدد هستیم قاریان، بنا بر سفارش اکید مقام معظم رهبری حافظ قرآن هم باشند. ۲۵ داور براد و ۲۰ داور خواهر که از برترین چهره های قرآنی کشور هستند مسابقات را قضاوت می کنند.