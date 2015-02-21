نمایشگاه بهاره در شهرستان قرچک برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک در راستای تنظیم بازار و تسهیل توزیع کالاهای مورد نیاز شهروندان این منطقه با حضور تولید کنندگان از 15 الی 25 اسفند ماه برپا می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت سال نو و به منظور تثبیت قیمتها و کنترل بازار برپا می شود، افزود: در این نمایشگاه انواع اقلام مورد نیاز شامل مواد غذایی، پروتئینی، برنج و حبوبات، کنسرو، روغن و برخی لوازم مورد نیاز و مصرفی مردم توزیع خواهد شد.

علی صادقی با بیان اینکه اداره صنعت ، معدن و تجارت نظارت جدی بر تنظیم بازار در ایام نوروز و این نمایشگاه بهاره داشته باشد، افزود: برای کنترل قیمتها بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در نمایشگاه بهاره و سطح شهرستان حضور داشته و پیگیر شکایات مردمی هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک ادامه داد: در این نمایشگاه انواع اقلام مورد نیاز مردم در شب عید نوروز عرضه خواهد شد و شهروندان می تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکایات خود را به بازرسان مستقر در نمایشگاه و یا از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

صادقی گفت: این نمایشگاه از تاریخ 15 الی 25 اسفندماه واقع در ورزشگاه ملاآقایی شهرستان قرچک برپا می شود.