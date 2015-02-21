دستگاه های امدادی قزوین در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آهنی صبح شنبه در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران اظهارداشت: استاندار قزوین پیرو اخطاریه های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران و کاهش محسوس دمای ۱۰ درجه ای و احتمال وزش شدید باد و لغزندگی جاده ها از محورهای مواصلاتی و گردنه های استان بازدید به عمل آورد.

وی افزود: متعاقب بارش شدید برف در مناطق مختلف استان، دستگاههای امدادی استان جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی و ارائه خدمات به مسافرین عبوری استان درحال آماده باش کامل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به بازدید استاندار به همراه معاون امور عمرانی و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران از محور قزوین – تصریح کرد: بیشترین حجم سرما، یخبندان و کولاک در این مسیر اتفاق افتاده که استاندار با حضور در این از نزدیک درجریان ارائه خدمات اضطراری توسط دستگاه های امدادی به مسافرین و افراد حادثه دیده قرار گرفت و از زحمات آنان تشکر و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته بارش برف باعث شد تعدادی از مسافرین درراه مانده در مساجد شهرستان های تاکستان، کوهین، ضیاء آباد و پایگاههای هلال احمر اسکان داده شوند و مقدار زیادی از خودروها نیز در این مسیرها بنزین دریافت کردند.

آهنی گفت: در این مدت قریب به ۱۸ نفر از مجروحین ناشی از تصادفات به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان اظهار کرد: فعالیتهای امدادی در استان به طور مستمر ادامه دارد و تا زمان مورد نیاز در کل استان آماده باش برقرار است.