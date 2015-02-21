افتتاح نخستین هتل فرودگاهی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه هتل‌ فرودگاهی امام خمینی (ره) روز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌برداری می‌رسد. این مجموعه نخستین هتل فرودگاهی به شمار می‌رود که در کشور ساخته شده است و با 520 اتاق به مسافران خدمات رسانی می‌کند.

هتل فرودگاهی امام خمینی (ره) که بخشی از مجموعه شهرفرودگاهی امام خمینی به شمار می‌‎رود، می‌تواند در فاصله دو پرواز به مسافران خدمات‌دهی کند، به خصوص پروازهای طولانی مدت که مسافران برای سفر بعدی نیاز به فضایی برای استراحت دارند.

براین اساس این هتل با اعتبار بیش از 2200 میلیارد ریال از سوی یک گروه سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است که یک هزار تخت به ظرفیت اقامتی کشور اضافه می‌کند و به دلیل موقعیت قرارگیری، مزیت های اقتصادی زیادی را برای مجموعه فرودگاهی کشور به دنبال دارد.

از سوی دیگر ایجاد فضای مناسب برای استراحت، موجب رونق فرودگاه امام و تمایل بیشتر مسافران خارجی به استفاده از این فرودگاه می‌شود زیرا تاکنون این دسته از مسافران مشکلاتی را برای زمان استراحت میان دوپرواز داشتند.

همچنین وجود هتل های فرودگاهی می تواند بخش زیادی از مشکلات مدیران فرودگاه ها را که به واسطه سرگردانی مسافران در ترمینال‌ها بوجود می آید به خصوص در زمان پیک سفر حل کند. در واقع مسافران می‌توانند به جای صرف ساعت‌های زیاد در ترمینال‌های مسافری، زمان چندین ساعته خود را در هتل بگذرانند که بخش زیادی از شلوغی ترمینال های مسافری را کم می‌کند.

باتوجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز که هرساله هزاران جابجایی هوایی را به دنبال دارد، تکمیل این هتل فرودگاهی می‌تواند خدمات دهی مناسبی را به مسافران نوروزی ارایه دهد تا در زمان تعویض پروازها و یا تاخیرهای طولانی مدت، مسافران از خدمات فرودگاهی استفاده کنند.