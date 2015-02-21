به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور استاندار، معاونان و مدیران دستگاهای اجرایی پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت برگزار شد.

سید حمید طهایی در این جلسه با اشاره به فرار رسیدن سال جدید ارزیابی عملکرد مدیران را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: مسئولان گزارشی از دستاوردهای خود به مردم و مسئولان بالادستی ارائه کنند و همچنین برای سال جدید برنامه های خود را ترسیم کنند.

طهایی در ادامه با تشریح موقعیت استراتژیک استان البرز، تاکید کرد: البرز دارای شاهراهای مواصلاتی است و در آستانه سال جدید حجم زیادی تردد در محورهای استان انجام می شود به همین منظور دستگاه های خدمت رسان باید با ارائه فعالیت مضاعف از برزو هر گونه مشکل جلوگیری کنند.

ضرورت فعال شدن ستاد تسهیلات سفر در البرز

وی فعال شدن ستاد تسهیلات سفر در استان و آمادگی کلیه دستگاه ها را ضروری خواند و تصریح کرد: تدارک کامل ارزاق و کالاهای شب عید مردم و هماهنگی دستگاه های مرتبط ضروری است.

در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی به مواضع سیاسی کشور و مذاکرات دولت در مجامع بین المللی اشاره شد و طهایی در این زمینه گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه پشتوانه خوبی برای نظام اسلامی در عرصه جهانی است و دولت تدبیر و امید نیز تحت لوای رهنمودهای مقام معظم رهبری، در کنفرانس 1+5 نیز مدافع حقوق ملت خواهد بود.

استاندار البرز اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید را منوط به هم راستا بودن مسئولان داخل کشور با سران و سفیران مذاکره کننده در مجامع بین المللی دانست و افزود: باید با امکاناتی که در اختیار داریم در زمینه اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی از هیچ تلاش فرو گذار نباشیم، چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده فرد به فرد افراد جامعه است.

طهایی با تاکید بر اینکه علاوه بر برنامه های دولت یازدهم، کلیه تصمیم گیری های مسئولان نیز باید در چارچوب راهبردهای اقتصاد مقاومتی باشد، خاطرنشان کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی استان برنامه های انجام شده خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی را اعلام کنند.

این مسئول ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و کلیه نهادهای مرتبط با صنعت، معدن، تولید و ... برنامه های انجام شده خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را ارائه کنند.

روند اجرای اقتصاد مقاومتی در البرز ارزیابی شود

طهایی گفت: باید اولویت ها و برنامه های دولت در بخش اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد به همین منظور باید ارزیابی کرد که این روند در استان چگونه اجرایی می شود.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در اطلاع رسانی رویدادها و برنامه های استان، عدم غفلت گزیدن از جایگاه رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه ها نباید از رسانه ها غافل شوند و روابط عمومی ها نیز با تقویت خود، ارتباط موثری را با رسانه ها برقرار سازند.

وی در ادامه به نقش موثر رسانه ها در امر اطلاع رسانی اشاره کرد و افزود: جایگاه رسانه ها باید اطلاع رسانی شود و در این زمینه از اساتید حوزه اطلاع رسانی دعوت شود تا در جلسات شورای برنامه ریزی و اداری استان با حضور مدیران ارشد این مهم را تبیین نمایند.