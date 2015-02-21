به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، بهداد سلیمی که در رقابتهای جهانی قزاقستان روی سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد، با وجود تعطیلی اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان از اوایل دی‌ماه تمرینات آماده‌سازی خود را در کمپ تیم‌های ملی آغاز کرد و با گذشت دو ماه از آن تاریخ، همچنان تنها ملی‌پوش حاضر در اردوهای تیم ملی است و با انگیزه‌ای بیشتر زیر نظر حسین توکلی به تمرینات خود ادامه می‌دهد.

سلیمی بعد از تمرین صبح امروز هدف از این تمرینات را رسیدن به شرایط آرمانی، قبل از شروع اردوهای تیم ملی عنوان کرد و گفت: برای کسی که همیشه روی سکوی قهرمانی می ایستاد، دوم شدن در رقابتهای جهانی باعث می‌شود تلاش کنم تا بار دیگر عنوان قهرمانی جهان را برای کشورم به ارمغان بیاورم. من با انگیزه مشغول انجام تمرینات آماده‎سازی هستم و به چیزی جز کسب عنوان قویترین مرد جهان در سال 2015 فکر نمی‌کنم.

سلیمی در پاسخ به این سئوال که آیا از انجام تمرینات انفرادی خسته نمی‎شود، گفت: به هر حال تمرین وزنه‎برداری آن هم به صورت انفرادی سخت و طاقت فرساست. با این حال من هم کسی نیستم که اجازه دهم اتفاقی که چند ماه پیش در قزاقستان افتاد، سال آینده در آمریکا تکرار شود. این تنها انگیزه‌ای است که از فشار سختی تمرینات این روزها برای من می‌کاهد.

رقابتهای جهانی 2015 که حکم مرحله نهایی انتخابی المپیک 2016 لندن را دارد، آبان‌ماه سال آینده در هیوستون آمریکا برگزار می‌شود.