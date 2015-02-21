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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

مادورو تاکید کرد:

توطئه 3 کشور علیه ونزوئلا/ طرح براندازی را همچنان خنثی می‌کنیم

توطئه 3 کشور علیه ونزوئلا/ طرح براندازی را همچنان خنثی می‌کنیم

رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به توطئه 3 کشور علیه کاراکاس از ادامه تلاشها برای خنثی کردن طرح براندازی دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال پست، نیکلاس مادورو از ادامه تلاش ونزوئلا برای خنثی کردن طرحهای براندازی آمریکا و کودتای مورد حمایت این کشور خبر داد.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که افراطیون راستگرا با حمایت دولت آمریکا طرحی را برای بمباران دفاتر دولتی در نزدیکی کاراکاس و سرنگونی دولت طراحی کرده بودند که با کمک مردم و قانون اساسی از این توطئه ها خلاص می شویم.

مادورو با اشاره به توطئه علیه ونزوئلا در سه شهر مادرید اسپانیا، بوگوتای کلمبیا و میامی آمریکا افزود: همچنان در حال خنثی کردن کودتاهای مستمر از سوی آمریکا هستیم که با هدف سرنگونی دولت ونزوئلا انجام شده است.

رئیس‌ جمهوری ونزوئلا در ادامه از مجازات «آنتونیو لدزما» شهردار کاراکاس به اتهام ایجاد ناامنی در ونزوئلا، ایجاد اغتشاش و  نقض قانون اساسی خبر داد.

کد مطلب 2502037

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