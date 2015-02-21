به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال پست، نیکلاس مادورو از ادامه تلاش ونزوئلا برای خنثی کردن طرحهای براندازی آمریکا و کودتای مورد حمایت این کشور خبر داد.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که افراطیون راستگرا با حمایت دولت آمریکا طرحی را برای بمباران دفاتر دولتی در نزدیکی کاراکاس و سرنگونی دولت طراحی کرده بودند که با کمک مردم و قانون اساسی از این توطئه ها خلاص می شویم.

مادورو با اشاره به توطئه علیه ونزوئلا در سه شهر مادرید اسپانیا، بوگوتای کلمبیا و میامی آمریکا افزود: همچنان در حال خنثی کردن کودتاهای مستمر از سوی آمریکا هستیم که با هدف سرنگونی دولت ونزوئلا انجام شده است.

رئیس‌ جمهوری ونزوئلا در ادامه از مجازات «آنتونیو لدزما» شهردار کاراکاس به اتهام ایجاد ناامنی در ونزوئلا، ایجاد اغتشاش و نقض قانون اساسی خبر داد.